राजस्थान में यहां भंडारे में बने 5000 किलो दूध की खीर और 4000 किलो आटे के पुए, 50 हजार लोगों ने पंगत में बैठकर पाई प्रसादी

शुक्रवार शाम तक हलवाई प्रसादी तैयार करने में जुटे रहे। प्रसाद में खीर बनाने के लिए सुबह से ही आसपास के दर्जनों गांव से दूध एकत्र किया गया। उसके बाद कई भट्टियों पर 5000 किलो दूध की खीर, 4000 किलो आटे के पुए व करीब 10 क्विंटल दाल की सब्जी बनाई गई। खीर, पुए व दाल को ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में भरा गया। मेले में प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।