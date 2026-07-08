Railway Recruitment 2026: उत्तर मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास के लिए मौका बिना परीक्षा होगा चयन

RRC NCR Apprentice Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। रेलवे भर्ती सेल यानी आरआरसी प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के 1853 खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 8 जुलाई, 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त, 2026 तय की गई है।