UPSC Prelims 2026 परीक्षा खत्म होते ही जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की, इस लिंक से करें डायरेक्ट डाउनलोड

UPSC Prelims 2026:संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) परीक्षा आज 24 मई को देशभर में आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा दो शिफ्ट में हो रही है। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजकर 30 मिनट से 11 बजकर 30 मिनट तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से शाम 4 बजकर 30 मिनट तक चलेगी। परीक्षा खत्म होने के बाद आयोग जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा।