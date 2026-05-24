24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UPSC Prelims 2026 परीक्षा खत्म होते ही जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की, इस लिंक से करें डायरेक्ट डाउनलोड

UPSC Prelims Answer Key 2026 PDF: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार 31 मई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। जानिए आंसर-की कैसे करें डाउनलोड और क्या है नेगेटिव मार्किंग का नियम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 24, 2026

UPSC Prelims Answer Key 2026 Link

UPSC Prelims Answer Key 2026 (Image- AI)

UPSC Prelims 2026:संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) परीक्षा आज 24 मई को देशभर में आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा दो शिफ्ट में हो रही है। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजकर 30 मिनट से 11 बजकर 30 मिनट तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से शाम 4 बजकर 30 मिनट तक चलेगी। परीक्षा खत्म होने के बाद आयोग जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा।

परीक्षा के तुरंत बाद मिलेगी आंसर-की

यूपीएससी के नए नियमों के अनुसार, परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसे ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। आंसर की आते ही छात्र अपने सवालों के जवाब का मिलान कर सकते हैं और अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं।

31 मई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

अगर आंसर-की चेक करते समय किसी कैंडिडेट को लगता है कि, आयोग द्वारा दिया गया कोई जवाब गलत है तो वे उस पर अपनी आपत्ति (ऑब्जेक्शन) दर्ज करा सकेंगे। यूपीएससी ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 31 मई, 2026 तक का समय दिया है। अगर कैंडिडेट की ओर से किया गया दावा सही साबित होता है तो, उसे उस सवाल के पूरे नंबर दिए जाएंगे।

UPSC CSE Provisional Answer Key 2026 : यहां से करें डाउनलोड

ऐसे डाउनलोड करें यूपीएससी प्रीलिम्स आंसर-की

  • सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर व्हाट्स न्यू (What's New) सेक्शन में जाएं और आंसर-की पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।
  • अब प्रोविजनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्न-पत्र से इसके उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

ये है परीक्षा की मार्किंग स्कीम

  • पेपर 1: इसमें सामान्य अध्ययन के कुल 100 सवाल पूछे जाते हैं। हर सही जवाब के लिए 2 अंक मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर गलत जवाब पर एक तिहाई (0.66) अंक काट लिए जाते हैं।
  • पेपर 2 (CSAT): इस पेपर में कुल 80 सवाल होते हैं और हर सही जवाब के लिए 2.5 अंक दिए जाते हैं। इसमें भी गलत जवाब देने पर एक तिहाई (0.83) अंक काटे जाते हैं। जिस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा उसके अंक नहीं कटेंगे।

ये भी पढ़ें

पुदीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पता है पुदीने से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी!
शिक्षा
Mint health benefits

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

सरकारी नौकरी

यूपीएससी

UPSC Exam

Published on:

24 May 2026 12:52 pm

Hindi News / Education News / UPSC Prelims 2026 परीक्षा खत्म होते ही जारी होगी प्रोविजनल आंसर-की, इस लिंक से करें डायरेक्ट डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

पुदीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पता है पुदीने से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी!

Mint health benefits
शिक्षा

विश्वशांति, साहित्य और सामाजिक समरसता पर दो दिन चला मंथन, 109 शोध-पत्रों और ग्रंथ लोकार्पण ने बढ़ाई गरिमा

कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रो. सीताराम के. पवार का सम्मान करते संत, साहित्यकार, अतिथि एवं विभिन्न राज्यों से आए सहभागी।
हुबली

गरीबी झुकी, हौसले जीते: नाश्ते का ठेला लगाने वाले पिता के घर से निकला गांव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर

संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करने वाले डॉ. दिनेश पटेल को हुब्बल्ली में दीक्षांत समारोह के दौरान सम्मानित करते प्रवासी समाज के लोग।
हुबली

वेबसाइट पर गड़बड़ी के बाद CBSE का बड़ा फैसला, आंसर शीट मंगाने की तारीख 24 मई तक फिर बढ़ाई

CBSE 12th Revaluation Date
शिक्षा

विश्वशांति पर बोले कुलपति खान: साहित्य समाज और सरकार को देता है सही दिशा

कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन करते कुलपति प्रो. ए. एम. खान एवं अन्य अतिथि।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.