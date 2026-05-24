पुदीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पता है पुदीने से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी!

भारतीय रसोई में मिंट यानी पुदीने का खूब इस्तेमाल होता है। इसे बिरयानी, करी चटनी और सलाद में डाला जाता है। गर्मियों में इसका उपयोग खासतौर पर नींबू-पानी, मोजिटो और कई तरह के ठंडे ड्रिंक्स में होता है। खाने के अलावा, इसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब है कि दुनिया-भर की कंपनियां इसे च्यूइंग गम, कैंडी चॉकलेट, माउथ फ्रेशनर और टूथपेस्ट बनाने में प्रमुखता से इस्तेमाल करती हैं। पुदीने की पत्तियों में प्राकृतिक तेल होता है जिसकी मनमोहक खुशबू के कारण इसका इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है।