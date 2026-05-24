24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

पुदीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पता है पुदीने से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी!

What is Pudina called in English: टूथपेस्ट से लेकर च्यूइंग गम तक में इस्तेमाल होने वाला पुदीने से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स! जानिए इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा पुदीना किस देश में उगाया जाता है?

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 24, 2026

Mint health benefits

Mint Name In English (Image- Freepik)

Pudina Name In English: गर्मियों का मौसम आते ही हर घर में पुदीने की चटनी और पुदीने वाले शर्बत की महक आने लगती है। पुदीना भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है जो, अपने खास स्वाद और ठंडक देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, सेहत के लिए इतने फायदेमंद इस पुदीना को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? आइए आज आपको पुदीने के अंग्रेजी नाम और इससे जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं।

अंग्रेजी में क्या है पुदीने का नाम

पुदीने को अंग्रेजी भाषा में मिंट (Mint) कहा जाता है। वहीं पुदीना का वैज्ञानिक नाम मेंथा (Mentha) है। यह जड़ी-बूटियों (हर्ब्स) के परिवार का एक अहम हिस्सा है जिसे, इसकी हरी पत्तियों और ताजगी भरे स्वाद के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। दुनिया-भर में मिंट की कई अलग-अलग किस्में उगाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल खाने और दवाइयों दोनों में किया जाता है।

यूनानी कथाओं में छिपी है पुदीने के जन्म की दिलचस्प कहानी

पुदीने की शुरुआत कैसे हुई इसे लेकर यूनान (ग्रीस) की पुरानी कहानियों में एक बेहद रोचक किस्सा मशहूर है। इन कथाओं के मुताबिक पाताल लोक के देवता हेड्स को मिन्थे नाम की एक खूबसूरत अप्सरा से प्यार हो गया था। जब देवता हेड्स की पत्नी को इस प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चला तो वह गुस्से से भर गई। उसने क्रोध में आकर मिन्थे को श्राप दिया और उसे एक ऐसा जंगली पौधा बना दिया जिसे लोग हमेशा अपने पैरों के नीचे कुचलें।

देवता हेड्स अपनी पत्नी के इस श्राप को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने, उस पौधे के अंदर एक मीठी और ठंडक देने वाली महक डाल दी ताकि, पैरों तले कुचले जाने के बाद भी वह अपनी खुशबू से सबको अपनी मौजूदगी का अहसास करा सके। इसी अप्सरा मिन्थे के नाम पर आगे चलकर इस पौधे का अंग्रेजी नाम मिंट पड़ा।

रसोई से लेकर बाजार तक पुदीने का इस्तेमाल

भारतीय रसोई में मिंट यानी पुदीने का खूब इस्तेमाल होता है। इसे बिरयानी, करी चटनी और सलाद में डाला जाता है। गर्मियों में इसका उपयोग खासतौर पर नींबू-पानी, मोजिटो और कई तरह के ठंडे ड्रिंक्स में होता है। खाने के अलावा, इसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब है कि दुनिया-भर की कंपनियां इसे च्यूइंग गम, कैंडी चॉकलेट, माउथ फ्रेशनर और टूथपेस्ट बनाने में प्रमुखता से इस्तेमाल करती हैं। पुदीने की पत्तियों में प्राकृतिक तेल होता है जिसकी मनमोहक खुशबू के कारण इसका इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है।

सेहत के लिए है वरदान

पुदीने में कई एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह पेट को ठंडक पहुंचाने के साथ ही ताजगी का अहसास भी कराता है। यही वजह है कि तेज गर्मी में लू से बचने के लिए पुदीने का शर्बत पीने की सलाह दी जाती है। हर्बल चाय और अन्य फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में भी यह काम आता है। पूरी दुनिया में पैदा होने वाले कुल पुदीने का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ अमेरिका में उगाया जाता है।

घर में उगाना है बहुत आसान

मिंट की कई अलग-अलग किस्में होती हैं जिनमें, पेपरमिंट, स्पीयरमिंट और वाइल्ड मिंट सबसे ज्यादा मशहूर हैं। हर किस्म का स्वाद और सुगंध थोड़ी अलग होती है। पुदीने का पौधा उगाना बहुत ही आसान है। इसे घर के गमलों या किचन गार्डन में हल्की नम मिट्टी और सामान्य धूप में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

क्या आप जानते हैं खीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
शिक्षा
What is kheer called in English

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्‍स ट्रावनकोर लिमिटेड

Published on:

24 May 2026 11:39 am

Hindi News / Education News / पुदीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पता है पुदीने से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी!

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

विश्वशांति, साहित्य और सामाजिक समरसता पर दो दिन चला मंथन, 109 शोध-पत्रों और ग्रंथ लोकार्पण ने बढ़ाई गरिमा

कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रो. सीताराम के. पवार का सम्मान करते संत, साहित्यकार, अतिथि एवं विभिन्न राज्यों से आए सहभागी।
हुबली

गरीबी झुकी, हौसले जीते: नाश्ते का ठेला लगाने वाले पिता के घर से निकला गांव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर

संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करने वाले डॉ. दिनेश पटेल को हुब्बल्ली में दीक्षांत समारोह के दौरान सम्मानित करते प्रवासी समाज के लोग।
हुबली

वेबसाइट पर गड़बड़ी के बाद CBSE का बड़ा फैसला, आंसर शीट मंगाने की तारीख 24 मई तक फिर बढ़ाई

CBSE 12th Revaluation Date
शिक्षा

विश्वशांति पर बोले कुलपति खान: साहित्य समाज और सरकार को देता है सही दिशा

कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन करते कुलपति प्रो. ए. एम. खान एवं अन्य अतिथि।
हुबली

CBSE की वेबसाइट पर बड़ी गड़बड़ी, री-चेकिंग की फीस 69,000 रुपये, अभिभावकों ने की PMO से शिकायत

CBSE revaluation 2026 portal glitch
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.