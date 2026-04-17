नई सरकार बनते ही एक्शन में BPSC; 46,882 पदों पर भर्ती के लिए जल्द आएगा नोटिफिकेशन, बदले गए फॉर्म भरने के नियम

BPSC TRE 4.0(Image-Freepik)
BPSC TRE-4:बिहार में लाखों शिक्षक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में नई सरकार बनने के तुरंत बाद बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के चौथे चरण का रास्ता साफ कर दिया है। आयोग अगले तीन से चार दिनों के भीतर आधिकारिक अधिसूचना जारी करने वाला है। इस बार, विभिन्न पदों पर कुल 46,882 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया 25 या 26 अप्रैल से शुरू होगी।
BPSC ने परीक्षा की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। TRE-4 की परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जानी हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अधिसूचना में देरी के मुख्य कारण अतिथि शिक्षकों से जुड़े लंबित मामले और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भीतर आरक्षण नीतियों से संबंधित कुछ तकनीकी गलतियां थी, जिन्हें अब सुलझा लिया गया है। उन्होंने उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।
इस बार, आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
सभी 38 जिलों का चयन अनिवार्य: आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को बिहार के सभी 38 जिलों के लिए अपनी पसंद का क्रम (preference order) देना होगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई उम्मीदवार केवल सीमित संख्या में जिलों का चयन करता है और उसकी मेरिट रैंकिंग उसे किसी ऐसे जिले के लिए योग्य बनाती है जिसका चयन उसने नहीं किया था, तो उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
पहले फीस, फिर फॉर्म: पुरानी व्यवस्था के उलट, इस बार अभ्यर्थियों को पहले परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। सफल भुगतान के बाद ही आवेदन फॉर्म खुलेगा। इससे बैंक सेटलमेंट में होने वाली देरी और भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी।
इस चरण में, चार अलग-अलग विभागों में कुल 46,882 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 10,778 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,583 रिक्तियां हैं और कक्षा 9 और 10 के लिए 9,082 रिक्तियां हैं। इसी तरह, उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 और 12 के लिए 16,774 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा एससी-एसटी कल्याण विभाग के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक और प्रधानाध्यापक तक कुल 1,058 पद। ईबीसी-ओबीसी कल्याण विभाग के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक सहित कुल 359 पद। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत, माध्यमिक शिक्षकों, उच्च माध्यमिक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए कुल 287 पद हैं।
पोर्टल पर भीड़ और तकनीकी गड़बड़ियों से बचने के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपना OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) पहले से ही पूरा कर लें। जिन उम्मीदवारों ने अपना OTR पहले ही पूरा कर लिया है, वे आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद केवल 15 से 20 मिनट के भीतर ही अपने आवेदन जमा कर सकेंगे।
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