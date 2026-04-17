नई सरकार बनते ही एक्शन में BPSC; 46,882 पदों पर भर्ती के लिए जल्द आएगा नोटिफिकेशन, बदले गए फॉर्म भरने के नियम

BPSC TRE-4:बिहार में लाखों शिक्षक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में नई सरकार बनने के तुरंत बाद बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के चौथे चरण का रास्ता साफ कर दिया है। आयोग अगले तीन से चार दिनों के भीतर आधिकारिक अधिसूचना जारी करने वाला है। इस बार, विभिन्न पदों पर कुल 46,882 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया 25 या 26 अप्रैल से शुरू होगी।