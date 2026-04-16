BPSC 71st Mains Admit Card: BPSC 71वीं मेन्स लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड कल होंगे जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

बीपीएससी द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक, 71वीं मुख्य परीक्षाओं का आयोजन 24, 27, 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 तक राज्य के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर कराया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र कोड से संबंधित जानकारी 22 अप्रैल 2026 से उपलब्ध कराई जाएगी। यह परीक्षा कई सत्रों में आयोजित होगी। आयोग ने साफ किया है कि, एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को डाक के जरिए प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।