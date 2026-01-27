BSNL vs Jio vs Airtel: कौन दे रहा है सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज? यहां देखें कीमतों और डेटा की तुलना

BSNL vs Jio vs Airtel Annual Recharge Plan 2026 (Image: ChatGPT)
BSNL vs Jio vs Airtel Annual Recharge Plan: मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों के बीच आम यूजर्स के लिए सालाना (एनुअल) रिचार्ज प्लान एक बड़ी राहत बनकर सामने आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर BSNL ने किफायती एनुअल प्लान पेश किया है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठता है BSNL, Jio और Airtel में से कौन सबसे सस्ता और फायदेमंद एनुअल रिचार्ज दे रहा है? आइए, कीमत और डेटा के आधार पर तीनों की तुलना करते हैं।
BSNL ने 2626 रुपये की कीमत में 365 दिन वैधता वाला एनुअल प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान में यूजर्स को रोज 2.6GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा मिलती है।
यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है, जो कम कीमत में ज्यादा डेटा और लंबी वैधता चाहते हैं। हालांकि, इसमें OTT सब्सक्रिप्शन या 5G जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल नहीं हैं।
Jio का सबसे सस्ता एनुअल प्लान 3599 रुपये का है। इसमें 365 दिन की वैधता के साथ रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं।
इसके अलावा, Jio अपने प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (योग्य क्षेत्रों में) और OTT ऐप्स का एक्सेस भी देता है, जिससे यह डिजिटल यूजर्स के लिए आकर्षक विकल्प बन जाता है।
Airtel का भी सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज 3599 रुपये का है। इस प्लान में रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं।
|कंपनी
|कीमत
|वैधता
|डेली डेटा
|BSNL
|2626 रुपये
|365 दिन
|2.6GB/दिन
|Jio
|3599 रुपये
|365 दिन
|2.5GB/दिन
|Airtel
|3599 रुपये
|365 दिन
|2GB/दिन
Airtel अपने यूजर्स को 5G डेटा और Xstream Play जैसे कंटेंट प्लेटफॉर्म का लाभ भी देता है, जो इसे प्रीमियम कैटेगरी में रखता है।
अगर कम कीमत में ज्यादा डेटा और साल भर की वैधता आपकी प्राथमिकता है, तो BSNL का एनुअल प्लान इस समय सबसे किफायती विकल्प साबित होता है। वहीं, 5G नेटवर्क और OTT कंटेंट का लाभ लेने वाले यूजर्स के लिए Jio और Airtel बेहतर विकल्प हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
