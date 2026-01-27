BSNL vs Jio vs Airtel: कौन दे रहा है सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज? यहां देखें कीमतों और डेटा की तुलना

BSNL vs Jio vs Airtel Annual Recharge Plan: मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों के बीच आम यूजर्स के लिए सालाना (एनुअल) रिचार्ज प्लान एक बड़ी राहत बनकर सामने आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर BSNL ने किफायती एनुअल प्लान पेश किया है, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठता है BSNL, Jio और Airtel में से कौन सबसे सस्ता और फायदेमंद एनुअल रिचार्ज दे रहा है? आइए, कीमत और डेटा के आधार पर तीनों की तुलना करते हैं।