टेक्नोलॉजी

JioHotstar का सब्सक्रिप्शन हुआ महंगा: 28 जनवरी से पहले बचा सकते हैं 700 रुपये, जानें नई कीमतें

JioHotstar Price Hike: जियो हॉटस्टार के प्लान 28 जनवरी से 700 रुपये तक महंगे हो रहे हैं। जानिए कैसे आप इस महंगाई से बच सकते हैं और मोबाइल यूजर्स के लिए क्या बदला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 20, 2026

JioHotstar Price Hike

JioHotstar Price Hike (Image: JioHotstar)

JioHotstar Price Hike: अगर आप भी फुर्सत के पलों में फोन या टीवी पर अपनी मनपसंद फिल्में और मैच देखना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक अलर्ट की तरह है। आने वाले कुछ दिनों में मनोरंजन थोड़ा महंगा होने वाला है। दरअसल, JioHotstar ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। अगर आप सही समय पर कदम नहीं उठाते हैं, तो 28 जनवरी के बाद आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।

लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास पुराने दाम पर अपना पसंदीदा प्लान लेने के लिए करीब एक हफ्ते का समय बचा है।

700 रुपये की सीधी बचत का फॉर्मूला

JioHotstar के इस नए फैसले का सबसे बड़ा असर इसके सालाना 'Premium' प्लान पर पड़ा है। जो प्लान अब तक आपको 1,499 रुपये में मिल रहा था, उसकी कीमत 28 जनवरी से बढ़कर सीधे 2,199 रुपये हो जाएगी। यानी सीधे-सीधे 700 रुपये का तगड़ा झटका।

अगर आप 28 जनवरी से पहले ही अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करा लेते हैं, तो आप इन 700 रुपयों को बचा सकते हैं। यही नहीं, 'Super' सालाना प्लान में भी 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो 899 रुपये से बढ़कर 1,099 रुपये होने जा रहा है।

मोबाइल यूजर्स को मिली थोड़ी राहत

इस महंगाई के बीच मोबाइल पर कंटेंट देखने वालों के लिए एक सुकून भरी खबर भी है। कंपनी ने मोबाइल के तिमाही (149 रुपये) और सालाना (499 रुपये) प्लान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अगर आप टीवी की जगह सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर ही फिल्में देखते हैं, तो आप पर इस बढ़ी हुई कीमत का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही, कम बजट वालों के लिए 79 रुपये से शुरू होने वाले नए मंथली प्लान भी पेश किए गए हैं।

प्लान (Tier)अवधिपुराना दाम (₹)नया दाम (₹)कितनी हुई बढ़त? (₹)
Premiumसालाना1,4992,199700
Premiumतिमाही499699200
Superसालाना8991,099200
Superतिमाही29934950
Mobileमासिकउपलब्ध नहीं79नया लॉन्च

सिर्फ दाम नहीं, अब कंटेंट भी होगा सीमित

कीमतों के अलावा कंपनी ने अपनी कंटेंट पॉलिसी में भी एक बड़ा फेरबदल किया है। अब अगर आपको हॉलीवुड की फिल्में या शोज देखने हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से 'Super' या 'Premium' प्लान ही लेना होगा। पहले मोबाइल यूजर्स भी इस कंटेंट का लुत्फ उठा पाते थे, लेकिन अब उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे।

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

JioHotstar के सीएमओ (CMO) सुशांत श्रीराम के मुताबिक, बीते एक साल में लोगों के कंटेंट देखने का तरीका बदला है। अब लोग मोबाइल के मुकाबले बड़ी टीवी स्क्रीन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। कंपनी का कहना है कि बेहतर स्ट्रीमिंग क्वालिटी, ओरिजिनल सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स में बड़े निवेश के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jan 2026 01:44 pm

Published on:

20 Jan 2026 01:41 pm

