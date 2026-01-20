JioHotstar का सब्सक्रिप्शन हुआ महंगा: 28 जनवरी से पहले बचा सकते हैं 700 रुपये, जानें नई कीमतें

JioHotstar Price Hike (Image: JioHotstar)
JioHotstar Price Hike: अगर आप भी फुर्सत के पलों में फोन या टीवी पर अपनी मनपसंद फिल्में और मैच देखना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक अलर्ट की तरह है। आने वाले कुछ दिनों में मनोरंजन थोड़ा महंगा होने वाला है। दरअसल, JioHotstar ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। अगर आप सही समय पर कदम नहीं उठाते हैं, तो 28 जनवरी के बाद आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास पुराने दाम पर अपना पसंदीदा प्लान लेने के लिए करीब एक हफ्ते का समय बचा है।
JioHotstar के इस नए फैसले का सबसे बड़ा असर इसके सालाना 'Premium' प्लान पर पड़ा है। जो प्लान अब तक आपको 1,499 रुपये में मिल रहा था, उसकी कीमत 28 जनवरी से बढ़कर सीधे 2,199 रुपये हो जाएगी। यानी सीधे-सीधे 700 रुपये का तगड़ा झटका।
अगर आप 28 जनवरी से पहले ही अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करा लेते हैं, तो आप इन 700 रुपयों को बचा सकते हैं। यही नहीं, 'Super' सालाना प्लान में भी 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो 899 रुपये से बढ़कर 1,099 रुपये होने जा रहा है।
इस महंगाई के बीच मोबाइल पर कंटेंट देखने वालों के लिए एक सुकून भरी खबर भी है। कंपनी ने मोबाइल के तिमाही (149 रुपये) और सालाना (499 रुपये) प्लान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अगर आप टीवी की जगह सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर ही फिल्में देखते हैं, तो आप पर इस बढ़ी हुई कीमत का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही, कम बजट वालों के लिए 79 रुपये से शुरू होने वाले नए मंथली प्लान भी पेश किए गए हैं।
|प्लान (Tier)
|अवधि
|पुराना दाम (₹)
|नया दाम (₹)
|कितनी हुई बढ़त? (₹)
|Premium
|सालाना
|1,499
|2,199
|700
|Premium
|तिमाही
|499
|699
|200
|Super
|सालाना
|899
|1,099
|200
|Super
|तिमाही
|299
|349
|50
|Mobile
|मासिक
|उपलब्ध नहीं
|79
|नया लॉन्च
कीमतों के अलावा कंपनी ने अपनी कंटेंट पॉलिसी में भी एक बड़ा फेरबदल किया है। अब अगर आपको हॉलीवुड की फिल्में या शोज देखने हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से 'Super' या 'Premium' प्लान ही लेना होगा। पहले मोबाइल यूजर्स भी इस कंटेंट का लुत्फ उठा पाते थे, लेकिन अब उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे।
JioHotstar के सीएमओ (CMO) सुशांत श्रीराम के मुताबिक, बीते एक साल में लोगों के कंटेंट देखने का तरीका बदला है। अब लोग मोबाइल के मुकाबले बड़ी टीवी स्क्रीन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। कंपनी का कहना है कि बेहतर स्ट्रीमिंग क्वालिटी, ओरिजिनल सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स में बड़े निवेश के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।
