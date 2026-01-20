JioHotstar का सब्सक्रिप्शन हुआ महंगा: 28 जनवरी से पहले बचा सकते हैं 700 रुपये, जानें नई कीमतें

इस महंगाई के बीच मोबाइल पर कंटेंट देखने वालों के लिए एक सुकून भरी खबर भी है। कंपनी ने मोबाइल के तिमाही (149 रुपये) और सालाना (499 रुपये) प्लान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अगर आप टीवी की जगह सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर ही फिल्में देखते हैं, तो आप पर इस बढ़ी हुई कीमत का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही, कम बजट वालों के लिए 79 रुपये से शुरू होने वाले नए मंथली प्लान भी पेश किए गए हैं।