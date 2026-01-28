अब बोलने से एडिट हो जाएगी आपकी फोटो, Google Photos में आया नया AI फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

Google Photos AI Editing: फोटो एडिटिंग को आसान बनाने की दिशा में Google ने भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है। Google Photos में अब नया AI-पावर्ड एडिटिंग फीचर रोलआउट किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स बोलकर या लिखकर अपनी तस्वीरों में बदलाव कर सकेंगे। इस फीचर के आने के बाद फोटो एडिट करने के लिए जटिल टूल्स या स्लाइडर्स की जरूरत नहीं पड़ेग बस एक कमांड और काम पूरा।