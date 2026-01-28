28 जनवरी 2026,

टेक्नोलॉजी

अब बोलने से एडिट हो जाएगी आपकी फोटो, Google Photos में आया नया AI फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

Google Photos AI Editing: गूगल फोटोज में नया AI फीचर लॉन्च हुआ है, जिससे यूजर्स अब बोलकर या लिखकर फोटो एडिट कर सकते हैं। जानें यह फीचर कैसे काम करता है और इसके फायदे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 28, 2026

Google Photos AI Editing

Google Photos AI Editing (Image: ChatGPT)

Google Photos AI Editing: फोटो एडिटिंग को आसान बनाने की दिशा में Google ने भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है। Google Photos में अब नया AI-पावर्ड एडिटिंग फीचर रोलआउट किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स बोलकर या लिखकर अपनी तस्वीरों में बदलाव कर सकेंगे। इस फीचर के आने के बाद फोटो एडिट करने के लिए जटिल टूल्स या स्लाइडर्स की जरूरत नहीं पड़ेग बस एक कमांड और काम पूरा।

Google का कहना है कि यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिन्हें प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग का अनुभव नहीं है। नया सिस्टम Gemini AI पर आधारित है और धीरे-धीरे भारतीय यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है।

अब बोलिए या लिखिए, AI खुद सुधार देगा आपकी फोटो

नए AI फीचर के जरिए यूजर Google Photos से सीधे कह सकते हैं, 'बैकग्राउंड ब्लर कर दो', 'लाइटिंग बेहतर कर दो' या 'रिफ्लेक्शन हटा दो'। इतना ही नहीं, एक ही कमांड में कई बदलाव भी संभव हैं, जैसे फोटो को सीधा करना, शैडो ठीक करना और रंगों को निखारना। इससे फोटो एडिटिंग पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गई है।

बैकग्राउंड से लेकर चेहरे तक, AI करेगा स्मार्ट एडिटिंग

यह फीचर सिर्फ बैकग्राउंड तक सीमित नहीं है। यूजर्स फोटो में मौजूद लोगों से जुड़े बदलाव भी मांग सकते हैं जैसे किसी का चश्मा हटाना, आंखें खोलना या मुस्कान जोड़ना। Google के मुताबिक, यह फीचर प्राइवेट फेस ग्रुप्स की मदद से ज्यादा सटीक रिजल्ट देता है, खासकर ग्रुप फोटो में।

Nano Banana फीचर से फोटो को मिलेगा बिल्कुल नया लुक

Google Photos में Nano Banana नाम का नया टूल भी जोड़ा गया है। इसकी मदद से यूजर फोटो में फर्नीचर जोड़ सकते हैं, फ्रेम बढ़ा सकते हैं, पुरानी तस्वीरों को रीस्टोर कर सकते हैं या लोगों और पालतू जानवरों को नए सीन में दिखा सकते हैं। यानी अब फोटो सिर्फ सुधरेगी ही नहीं, बल्कि नया रूप भी ले सकेगी।

हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में सपोर्ट

इस AI फीचर की खास बात यह है कि यह हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती समेत कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इससे उन यूजर्स को भी फायदा मिलेगा, जो अंग्रेजी में कमांड देने में सहज नहीं हैं।

Google ने भरोसा बढ़ाने के लिए C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स भी शामिल किए हैं। इससे यह पता चल सकेगा कि किसी फोटो में AI की मदद से क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। इससे एडिट की गई तस्वीरों को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी।

Google Photos के नए AI फीचर को ऐसे करें इस्तेमाल

अपने फोन में Google Photos ऐप अपडेट करें।

किसी फोटो को खोलकर Edit ऑप्शन पर जाएं।

टेक्स्ट बॉक्स या वॉइस कमांड के जरिए बदलाव बताएं।

AI के बताए बदलाव को स्वीकार करें।

क्यों खास है यह फीचर?

आज के समय में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन से ही फोटो खींचते और शेयर करते हैं। ऐसे में Google Photos का यह नया AI फीचर फोटो एडिटिंग को हर किसी के लिए आसान, तेज और ज्यादा नेचुरल बना देता है। खासकर भारतीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ यह अपडेट यूजर्स को बड़ा फायदा देने वाला माना जा रहा है।

Hindi News / Technology / अब बोलने से एडिट हो जाएगी आपकी फोटो, Google Photos में आया नया AI फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

