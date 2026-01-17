अब बिना डेटा खोए Gmail एड्रेस में कर सकेंगे बदलाव, Google ने शुरू किया नया फीचर

Change Gmail Address without Losing Data (Image: Gemini)
Change Gmail Address without Losing Data: हम में से बहुत से लोगों ने अपनी Google की Gmail ID सालों पहले बनाई थी। उस समय रखा गया नाम आज प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए अटपटा लग सकता है। अब तक समस्या यह थी कि Gmail एड्रेस बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि डर रहता था कि पुराने ईमेल, फोटो और दूसरा डेटा कहीं खो न जाए। अब इस दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ।
Google ने कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ऐसा विकल्प रोलआउट करना शुरू किया है, जिससे वे अपने @gmail.com वाले ईमेल एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं और इसके बावजूद उनका पुराना डेटा सुरक्षित रहता है।
यह जानकारी Google के आधिकारिक सपोर्ट पेज पर सामने आई है। यह सपोर्ट पेज पहले हिंदी में दिखा और बाद में अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराया गया, जिससे साफ है कि यह कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा-समझा बदलाव है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि यह फीचर अभी सभी Gmail यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। Google इसे चरणबद्ध तरीके से रोलआउट कर रहा है।
Google के मुताबिक, अगर किसी यूजर को यह विकल्प मिलता है और वह अपना Gmail एड्रेस बदलता है तो
अगर आपको यह फीचर मिलता है, तो आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल Google की दूसरी सेवाओं जैसे मैप्स, यूट्यूब और प्ले स्टोर में सामान्य तरीके से कर पाएंगे। हालांकि, Google ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ ऐप्स की सेटिंग्स डिफाल्ट पर रीसेट हो सकती हैं, जैसे Gmail का कस्टम बैकग्राउंड, जिसे बाद में फिर से सेट किया जा सकता है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में यह विकल्प उपलब्ध है या नहीं, तो नीचे दिए जा रहे स्टेप्स फॉलो करें।
अगर यह विकल्प नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है Google इसे धीरे-धीरे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग