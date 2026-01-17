अब बिना डेटा खोए Gmail एड्रेस में कर सकेंगे बदलाव, Google ने शुरू किया नया फीचर

Change Gmail Address without Losing Data: हम में से बहुत से लोगों ने अपनी Google की Gmail ID सालों पहले बनाई थी। उस समय रखा गया नाम आज प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए अटपटा लग सकता है। अब तक समस्या यह थी कि Gmail एड्रेस बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि डर रहता था कि पुराने ईमेल, फोटो और दूसरा डेटा कहीं खो न जाए। अब इस दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ।