17 जनवरी 2026,

शनिवार

टेक्नोलॉजी

अब बिना डेटा खोए Gmail एड्रेस में कर सकेंगे बदलाव, Google ने शुरू किया नया फीचर

Change Gmail Address without Losing Data: क्या आप अपनी पुरानी Gmail ID बदलना चाहते हैं? Google ने अब बिना डेटा खोए @gmail.com एड्रेस बदलने का नया फीचर शुरू किया है। जानें पूरी प्रक्रिया, जरूरी शर्तें।

Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 17, 2026

Change Gmail Address without Losing Data

Change Gmail Address without Losing Data (Image: Gemini)

Change Gmail Address without Losing Data: हम में से बहुत से लोगों ने अपनी Google की Gmail ID सालों पहले बनाई थी। उस समय रखा गया नाम आज प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए अटपटा लग सकता है। अब तक समस्या यह थी कि Gmail एड्रेस बदला नहीं जा सकता था, क्योंकि डर रहता था कि पुराने ईमेल, फोटो और दूसरा डेटा कहीं खो न जाए। अब इस दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ।

क्या सच में Gmail एड्रेस बदला जा सकता है?

Google ने कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ऐसा विकल्प रोलआउट करना शुरू किया है, जिससे वे अपने @gmail.com वाले ईमेल एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं और इसके बावजूद उनका पुराना डेटा सुरक्षित रहता है।

यह जानकारी Google के आधिकारिक सपोर्ट पेज पर सामने आई है। यह सपोर्ट पेज पहले हिंदी में दिखा और बाद में अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराया गया, जिससे साफ है कि यह कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा-समझा बदलाव है।

हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि यह फीचर अभी सभी Gmail यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। Google इसे चरणबद्ध तरीके से रोलआउट कर रहा है।

पुराने ईमेल और फोटो रहेंगे सुरक्षित

Google के मुताबिक, अगर किसी यूजर को यह विकल्प मिलता है और वह अपना Gmail एड्रेस बदलता है तो

  • पुराने ईमेल, अटैचमेंट और Google Photos का डेटा सुरक्षित रहता है।
  • नया एड्रेस भी उसी अकाउंट से जुड़ा होता है, यानी डेटा कहीं ट्रांसफर नहीं होता है।
  • कुछ मामलों में पुराना ईमेल एड्रेस login या Contact Alias की तरह काम कर सकता है, जिससे पुराने एड्रेस पर आए मेल भी यूजर तक पहुंचते रहते हैं। हालांकि, ऐसा हर अकाउंट में एक-सा हो इसकी गारंटी नहीं है।

Google की दूसरी सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा?

अगर आपको यह फीचर मिलता है, तो आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल Google की दूसरी सेवाओं जैसे मैप्स, यूट्यूब और प्ले स्टोर में सामान्य तरीके से कर पाएंगे। हालांकि, Google ने यह भी संकेत दिया है कि कुछ ऐप्स की सेटिंग्स डिफाल्ट पर रीसेट हो सकती हैं, जैसे Gmail का कस्टम बैकग्राउंड, जिसे बाद में फिर से सेट किया जा सकता है।

जरूरी शर्तें और सीमाएं

  • यह फीचर अभी सभी यूजर्स के लिए नहीं आया है।
  • कुछ अकाउंट टाइप (जैसे वर्कस्पेस, स्कूल या ऑफिस अकाउंट) में यह विकल्प न मिले।
  • नियम और सीमाएं अकाउंट, देश और रोलआउट स्टेज के हिसाब से अलग हो सकती हैं।
  • अगर नया एड्रेस पसंद न आए, तो कुछ मामलों में यूजर पुराने एड्रेस पर वापस लौटने का विकल्प भी देख सकते हैं, लेकिन यह भी अकाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा।

कैसे जानें कि आपको यह फीचर मिला है या नहीं?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में यह विकल्प उपलब्ध है या नहीं, तो नीचे दिए जा रहे स्टेप्स फॉलो करें।

  • कंप्यूटर पर myaccount.google.com/google-account-email पर जाएं।
  • Personal info सेक्शन में Email पर क्लिक करें।
  • Google Account email विकल्प खोलें।
  • अगर आपको “Change Google Account email” दिखता है, तो आपके अकाउंट में यह फीचर मौजूद है।

अगर यह विकल्प नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है Google इसे धीरे-धीरे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा रहा है।

