अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हेल्थ को लेकर आई यह अपडेट

कोमी ने आगे कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ईरानी अधिकारी सर्वोच्च नेता के जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम सुप्रीम लीडर के जीवन की रक्षा करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें लगी चोटों के बावजूद सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें शियाओं के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा है।'

कोमी ने यह भी दावा किया कि मोजतबा खामेनेई उस इमारत में मौजूद थे जिस पर बमबारी हुई थी, लेकिन वे सुरक्षित बच निकले। उन्होंने कहा, 'वे उसी इमारत में थे जिस पर हमला हुआ, जहां अन्य लोग शहीद हुए। विस्फोट से कुछ मिनट पहले, ईश्वर की इच्छा से वे आंगन में चले गए, जिससे उनकी जान बच गई।'