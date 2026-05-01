अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हेल्थ को लेकर आई यह अपडेट

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Photo-X @MojtabaKhamen)
Mojtaba Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर अमेरिका के तमाम दावों को तेहरान ने सख्ती से खारिज कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप प्रमुख अयातुल्ला मोहसेन कोमी ने कहा कि पश्चिमी देश इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल उनकी प्रतिक्रिया जानने और अफवाहें फैलाने के लिए करते हैं।
फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा, 'कुछ लोग महामहिम नेता अयातुल्ला सैय्यद मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह दुश्मन की चाल है, जो जानना चाहता है कि वे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दिख रहे, वे कोई ऑडियो या वीडियो संदेश क्यों नहीं भेज रहे, और उनसे मिलने वाले लोग सामने आकर क्यों नहीं बोल रहे। इन सवालों के जरिए वे हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना चाहते हैं, ताकि अपने लक्ष्य हासिल कर सकें।'
कोमी ने आगे कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ईरानी अधिकारी सर्वोच्च नेता के जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम सुप्रीम लीडर के जीवन की रक्षा करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें लगी चोटों के बावजूद सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें शियाओं के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा है।'
कोमी ने यह भी दावा किया कि मोजतबा खामेनेई उस इमारत में मौजूद थे जिस पर बमबारी हुई थी, लेकिन वे सुरक्षित बच निकले। उन्होंने कहा, 'वे उसी इमारत में थे जिस पर हमला हुआ, जहां अन्य लोग शहीद हुए। विस्फोट से कुछ मिनट पहले, ईश्वर की इच्छा से वे आंगन में चले गए, जिससे उनकी जान बच गई।'
उन्होंने आगे कहा, 'फिलहाल वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और सक्रिय रूप से मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं। वे वार्ता और जमीनी अभियानों से जुड़े मामलों की सीधे निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वार्ता दल को विभिन्न परिस्थितियों में क्या कदम उठाने हैं, इस बारे में विशेष निर्देश भी दिए हैं। स्थिति पर उनका पूरा नियंत्रण है।'
इससे पहले, 28 अप्रैल को भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के उप प्रतिनिधि मोहम्मद हुसैन जियायेनिया ने भी कहा था कि मोजतबा खामेनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा था, 'अल्लाह की कृपा से हमारे सर्वोच्च नेता हजरत आयतुल्लाह सैयद मोजतबा खामेनेई की स्थिति अच्छी है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, वे ठीक हैं।'
इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि 28 फरवरी को कथित हवाई हमले के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इस हमले में उनके आवास को नुकसान पहुंचने और परिवार के कुछ सदस्यों के प्रभावित होने की भी खबरें सामने आई थीं। इसके बाद से उनकी सार्वजनिक उपस्थिति सीमित हो गई है और उनकी देखभाल मुख्य रूप से चिकित्सकीय टीम और सीमित अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
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