Iran US tensions: अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार ईरान, चीफ जस्टिस ने दिया बड़ा बयान

दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि देश ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी कहा कि फिलहाल कोई सक्रिय सैन्य कार्रवाई नहीं हो रही है और शांति की कोशिशें जारी हैं। हालांकि 1973 के वार पावर्स रेजोल्यूशन के तहत 60 दिन की समयसीमा 1 मई को खत्म हो रही है, जिससे संवैधानिक विवाद की स्थिति बन सकती है। डेमोक्रेटिक नेता टिम केन ने इस व्याख्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून इस तरह के विराम की अनुमति नहीं देता। इस बीच सीजफायर को लेकर भी अलग-अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थिति और जटिल बन गई है।