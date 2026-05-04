निशाने पर थीं राजकुमारियां, दोनों को भागना पड़ा दूसरे देश… आरोपी के पास मिलीं 2 खतरनाक कुल्हाड़ियां

दो साल बाद, सुरक्षा चिंताओं के चलते उन्हें एम्स्टर्डम में अपना छात्र आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे हेग स्थित अत्यधिक सुरक्षित शाही महल में शरण लेने के लिए मजबूर हुईं। रानी मैक्सिमा ने उस समय अपनी बेटी पर इसके पड़े प्रभाव को बयां करते हुए कहा, "वह एम्स्टर्डम में नहीं रह सकती और महल से बाहर भी नहीं जा सकती। इसका उसके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है।" धमकियां यहीं खत्म नहीं हुईं। स्पेनिश भाषा में धाराप्रवाह बोलने वाली राजकुमारी कैथरीना-अमालिया को डर था कि कहीं ड्रग कार्टेल उन्हें अपहरण का निशाना न बना लें, इसलिए वह अंततः नीदरलैंड छोड़कर भाग गईं और एक साल मैड्रिड में रहीं।