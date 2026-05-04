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निशाने पर थीं राजकुमारियां, दोनों को भागना पड़ा दूसरे देश… आरोपी के पास मिलीं 2 खतरनाक कुल्हाड़ियां

Dutch Princess Security Concerns: राजकुमारी कैथरीना-अमालिया की सुरक्षा पर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। 2020 में, एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार और हिंसा की धमकी भरे कई संदेश मिलने के बाद उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

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भारत

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Saurabh Mall

May 04, 2026

Dutch Princess Security Concerns

फोटो में दाएं तरफ राजकुमारी कैथरीना-अमालिया और बाएं उनकी छोटी बहन राजकुमारी एलेक्सिया (इमेज सोर्स: पीपल और हेराल्ड एक्स)

Netherlands Royal Security Threat: नीदरलैंड में 33 वर्षीय धुर दक्षिणपंथी चरमपंथी संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उस पर दो डच राजकुमारियों, राजकुमारी कैथरीना-अमालिया और उनकी छोटी बहन राजकुमारी एलेक्सिया की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। संदिग्ध की सोमवार सुबह प्रारंभिक अदालती सुनवाई होगी। उसके पास से दो कुल्हाड़ियां बरामद हुईं जिन पर "एलेक्सिया", "मोसाद" और "सीग हील" (नाजियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मौखिक अभिवादन) खुदा हुआ था। नीदरलैंड के लोगों को डच भी कहा जाता है।

पहली बार नहीं हुआ ऐसा

अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि फरवरी में हेग में गिरफ्तारी के समय उसके पास एक हस्तलिखित नोट था जिस पर "अमालिया", "एलेक्सिया" और "ब्लडबाथ" शब्द लिखे थे। हालांकि, इस योजना के पीछे का मकसद अभी तक अधिकारियों द्वारा उजागर नहीं किया गया है। राजकुमारी कैथरीना-अमालिया की सुरक्षा पर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं। 2020 में, एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार और हिंसा की धमकी भरे कई संदेश मिलने के बाद उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

ड्रग कार्टेल के निशाने पर

दो साल बाद, सुरक्षा चिंताओं के चलते उन्हें एम्स्टर्डम में अपना छात्र आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे हेग स्थित अत्यधिक सुरक्षित शाही महल में शरण लेने के लिए मजबूर हुईं। रानी मैक्सिमा ने उस समय अपनी बेटी पर इसके पड़े प्रभाव को बयां करते हुए कहा, "वह एम्स्टर्डम में नहीं रह सकती और महल से बाहर भी नहीं जा सकती। इसका उसके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है।" धमकियां यहीं खत्म नहीं हुईं। स्पेनिश भाषा में धाराप्रवाह बोलने वाली राजकुमारी कैथरीना-अमालिया को डर था कि कहीं ड्रग कार्टेल उन्हें अपहरण का निशाना न बना लें, इसलिए वह अंततः नीदरलैंड छोड़कर भाग गईं और एक साल मैड्रिड में रहीं।

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Published on:

04 May 2026 04:10 am

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