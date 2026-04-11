Crime File: एक अबला नारी कैसे बन गई थी मुंबई की Drug Queen, जज को भी दे दिया था चकमा

शांति देवी पाटकर ने अभी उम्र का दूसरा दशक भी पार नहीं किया था। उसके दो छोटे-छोटे बेटे थे। कहां जाए, क्या करे, क्या खाए? उसके दिमाग में इन सवालों की घंटी बज रही थी। उसने कपड़ों का गट्ठर उठाया, बच्चों की उंगली थामी और बढ़ चली।

वह वर्ली इलाके के सिद्धार्थ नगर चॉल पहुंच गई। उसे कहीं और जाने का सूझा नहीं, क्योंकि इसी चॉल में वह बड़ी हुई थी। शादी से पहले माता-पिता और पांच भाइयों के साथ वह यहीं रहा करती थी। उसने एक भाई का दरवाजा खटखटाया। वह भाई उस वक्त एक कत्ल के केस में जेल गया हुआ था। भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला और दिल से उसे अपना लिया।