Israel-Iran War: क्या मारे गए ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी? जानें इजरायली मीडिया ने क्या कहा

Israel-Iran War: इजरायली मीडिया ने मंगलवार को ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारिजानी को लेकर बड़ा दावा किया है। विदेशी मीडिया ने कहा कि इजरायल ने सिक्योरिटी चीफ लारिजानी पर हमला किया है। उनकी मौत हुई है या नहीं अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।