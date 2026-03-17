400 अफगान नागरिकों की मौत से तालिबान गुस्से में, कहा- पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी

अफगान अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में काबुल के पुल-ए-चरखी इलाके में स्थित 2,000 बिस्तरों वाले उमीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। जिसमें कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई और 250 अन्य घायल हो गए। अफगानिस्तान स्थित अरियाना न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार काने ने बताया कि मंगलवार को बचाव कार्य जारी था, जिसमें आपातकालीन टीमें मलबे के नीचे दबे शवों की तलाश कर रही थीं। काने ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस हमले को तनाव में एक बड़ी वृद्धि मानता है और उसने इसका जवाब देने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का जवाब दिए बिना नहीं रहा जा सकता।