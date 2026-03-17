पति की मौत के दुख में लिखी किताब, वही पत्नी निकली उसकी खूनी, ऐसे सामने आया सच

मार्च 2022 में रिचिन्स ने खुद पुलिस को कॉल कर अपने पति की मौत की जानकारी दी थी। रिचिन्स ने इसे एक सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की और शुरुआत में पुलिस को भी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रिचिन्स ने ड्रग्स हासिल करने के लिए एक आरोपी से संपर्क किया था और उससे पहले हाइड्रोकोडोन जैसी दवाएं खरीदी लेकिन इसके बाद भी जब उसके पति की मौत नहीं हुआ तो उसने और मजबूत जहर की मांग की थी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने रिचिन्स को गिरफ्तार कर लिया।