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पति की मौत के दुख में लिखी किताब, वही पत्नी निकली उसकी खूनी, ऐसे सामने आया सच

यूटा की एक महिला को कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में दोषी साबित किया है। इस महिला ने खतरनाक ड्रग लेकर अपने पति की जान ली थी। पति की मौत के बाद महिला ने उसे समर्पित एक किताब भी लिखी थी।

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भारत

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Himadri Joshi

Mar 17, 2026

woman found guilty of husband murder

पति की हत्या की आरोपी पत्नी (फोटो- न्यूयॉर्क पोस्ट एक्स पोस्ट)

अमेरिका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे पढ़ कर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां एक महिला, जिसने अपने पति की मौत के बाद दुख पर किताब लिखी, वही उसकी हत्या की दोषी पाई गई है। हत्यारी पत्नी की पहचान यूटा की रहने वाली 35 वर्षीय कोरी रिचिन्स के रूप में हुई है। अमेरिकी कोर्ट 16 मार्च को पति की हत्या के मामले में रिचिन्स को दोषी ठहराया है।

कॉकटेल में मिलाकर दिए खतरनाक ड्रग्स

जांच में सामने आया कि कोरी रिचिन्स ने अपने पति एरिक रिचिन्स को फेंटेनिल नामक खतरनाक ड्रग देकर मार दिया। 4 मार्च 2022 की रात उसने अपने पति को मॉस्को म्यूल कॉकटेल में जहर मिलाकर पिलाया। मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि एरिक के शरीर में घातक मात्रा से पांच गुना ज्यादा फेंटेनिल था। इसी के बाद हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि रिचिन्स पहले भी वह अपने पति को सैंडविच में जहर देकर मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन असफल रही।

किसी अन्य व्यक्ति से अफेयर होने की बात आई सामने

कोर्ट में पेश सबूतों ने इस केस को और गंभीर बना दिया। अभियोजकों के अनुसार, रिचिन्स पर लगभग 4 मिलियन डॉलर का कर्ज था और उसने अपने पति के नाम पर कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। रिचिन्स अपने पति को मारकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती थी। इसके साथ ही उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर भी था जिसके चलते उसने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। रिचिन्स अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी और साथ-साथ अपने पति की संपत्ति भी हड़पना चाहती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले हुआ खुलासा

मार्च 2022 में रिचिन्स ने खुद पुलिस को कॉल कर अपने पति की मौत की जानकारी दी थी। रिचिन्स ने इसे एक सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की और शुरुआत में पुलिस को भी उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रिचिन्स ने ड्रग्स हासिल करने के लिए एक आरोपी से संपर्क किया था और उससे पहले हाइड्रोकोडोन जैसी दवाएं खरीदी लेकिन इसके बाद भी जब उसके पति की मौत नहीं हुआ तो उसने और मजबूत जहर की मांग की थी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने रिचिन्स को गिरफ्तार कर लिया।

पति को समर्पित करके लिखी किताब

गिरफ्तारी से कुछ ही महीनों पहले रिचिन्स ने अपने पति के समर्पित एक खास किताब पब्लिश की थी। 'आर यू विद मी' नामक इस किताब में रिचिन्स ने एक ऐसे पिता के बारे में लिखा था जिसके पास परी जैसे पंख है और वह अपने बेटे को ऊपर आसमान से देख रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान रिचिन्स ने कहा था कि यह किताब उसने अपने और अपने तीन बच्चों को शांती महसूस कराने के लिए लिखी है। इस किताब को रिचिन्स ने अपने पति को समर्पित करते हुए उन्हें एक शानदार पति और बहुत अच्छा पिता बताया था।

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Published on:

17 Mar 2026 01:36 pm

Hindi News / World / पति की मौत के दुख में लिखी किताब, वही पत्नी निकली उसकी खूनी, ऐसे सामने आया सच

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