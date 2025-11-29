वसीयत पर विवाद: ससुर ने बहू पर बोला जानलेवा हमला, फिर भी मिली माफी, पेचीदा है रिश्ता



जैस्मीन वाइल्ड का यह भी कहना है कि अब उन्हें गिब्बन से कोई डर नहीं है। अदालत ने मार्क गिब्बन को एंगर मैनेजमेंट कोर्स करने का आदेश दिया, जो अब पूरा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वाइल्ड और उनके ससुर पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में हैं। दोनों के जीवन साथियों की मौत हो चुकी है। वाइल्ड के दो बच्चे हैं और गिब्बन का एक बेटा है, जो अपने पिता से अलग रहता है। गिब्बन के बेटे एलेक्स को अपने पिता का यह रिश्ता मंजूर नहीं है। दो साल पहले वह अपने पिता से मार-पिटाई के आरोप में दोषी पाया गया था। इसके अलावा, उसे वाइल्ड को प्रताड़ित करने के मामले में भी सजा हुई थी।