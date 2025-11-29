वसीयत पर विवाद: ससुर ने बहू पर बोला जानलेवा हमला, फिर भी मिली माफी, पेचीदा है रिश्ता

परिवार ब्रिटेन से छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका गया था, वहीं यह वारदात हुई। (PC: AI)
Crime News: वसीयत को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि एक ससुर अपनी बहू की जान का दुश्मन बन गया। उसने बहू को डुबोकर मारने की कोशिश की। ताज्जुब की बात यह है कि इतने सब के बाद भी आरोपी को जेल नहीं हुई। यह घटना अमेरिका के फ्लोरिडा की है। यहां छुट्टियों पर आए एक परिवार में वसीयत को लेकर विवाद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। गनीमत इतनी रही कि महिला की जान किसी तरह बच गई।
मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, मार्क गिब्बन (Mark Gibbon) नामक शख्स अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने सोलटेरा रिज़ॉर्ट में रुका हुआ था। यहां गिब्बन का उसकी बहू जैस्मीन वाइल्ड से वसीहत को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गिब्बन ने जैस्मीन को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। जब गिब्बन की नौ साल की पोती ने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसे भी धक्का दे दिया। आरोपी ब्रिटिश नागरिक है और बकिंघमशायर में रहता है।
वारदात के बाद पुलिस ने मार्क गिब्बन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने उसे केवल मारपीट का दोषी माना। सेकंड डिग्री मर्डर और गला घोंटने के आरोपों से उसे बरी कर दिया गया। वहीं, जैस्मीन वाइल्ड ने भी मार्क गिब्बन को माफ कर दिया है। स्टेट अटॉर्नी के ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि जैस्मीन को लगता है कि गिब्बन को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है और लिहाजा अब उसे ब्रिटेन वापस लौटने की इजाजत दी जानी चाहिए।
जैस्मीन वाइल्ड का यह भी कहना है कि अब उन्हें गिब्बन से कोई डर नहीं है। अदालत ने मार्क गिब्बन को एंगर मैनेजमेंट कोर्स करने का आदेश दिया, जो अब पूरा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वाइल्ड और उनके ससुर पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में हैं। दोनों के जीवन साथियों की मौत हो चुकी है। वाइल्ड के दो बच्चे हैं और गिब्बन का एक बेटा है, जो अपने पिता से अलग रहता है। गिब्बन के बेटे एलेक्स को अपने पिता का यह रिश्ता मंजूर नहीं है। दो साल पहले वह अपने पिता से मार-पिटाई के आरोप में दोषी पाया गया था। इसके अलावा, उसे वाइल्ड को प्रताड़ित करने के मामले में भी सजा हुई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, मार्क गिब्बन का बेटा यह बात स्वीकार नहीं कर पाया कि उसके पिता का अपनी बहू से संबंध है। इसलिए वह दोनों से अलग रहता है। वाइल्ड के साथ भी उसके रिश्ते खराब हैं। वहीं, इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मार्क गिब्बन को माफ करके वाइल्ड गलती कर रही हैं। वह दोबारा ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है।
