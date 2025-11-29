देवर ने भाभी को जिंदा जलाया, 8 महीने पहले ही शादी करके कनाडा गई थी मृतका

कनाडा में पंजाब की महिला की देवर ने हत्या कर दी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
कनाडा के डेल्टा शहर में भारतीय महिला की मौत मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि महिला के देवर ने ही उसकी हत्या की थी। देवर ने पहले भाभी की कार का एक्सीडेंट किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। सबूत मिटाने के लिए ससुराल वालों ने आनन-फानन में महिला का अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। मामले की जांच में देवर द्वारा हत्या करने के राज से पर्दा उठा। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है।
बता दें कि हाल ही में कनाडा के डेल्टा शहर में पंजाब के लुधियाना की रहने वाली मनदीप कौर की मौत की खबर सामने आई थी। अब इस मामले में पुलिस ने मनदीप के देवर गुरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मनदीप गुज्जरवाल की रहने वाली थी और उसका ससुराल सिधवां बेट के लोधीवाल गांव में था। 7 मार्च को मनदीप की शादी अनमोल जीत के साथ हुई थी। मनदीप और उसका देवर दोनों कनाडा में PR थे। शादी से पहले मनदीप कनाडा के एडमेंटन शहर में रहती थी लेकिन बाद में ससुराल वालों के साथ डेल्टा शहर में रहने लगी।
कनाडाई पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को रात 11:20 पर उन्हें हाईवे 17 के 7000 ब्लॉक में एक कार हादसा होने की सूचना मिली थी। पुलिस को बताया गया कि कार का एक्सिडेंट हो गया है जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जलती हुई कार में उन्हें मनदीप का शव मिला। मामले की जांच के दौरान जब पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इस हादसे की जांच हत्या के एंगल से करनी शुरु की।
मनदीप के पिता जगदेव सिंह के अनुसार, 26 अक्टूबर को उन्हें बेटी के ससुराल वालों ने फोन करके एक्सीडेंट में उसकी मौत होने की खबर दी थी। मनदीप के पिता का आरोप है कि बेटी की मौत के बाद ससुराल वालों ने जल्दी में उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की लेकिन उनके बेटे ने बहन की मौत की जांच के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार रोक दिया और मामले की जांच शुरु की। इसमें सामने आया कि मनदीप के देवर ने ही उसका कत्ल किया है। पूछताछ के दौरान देवर गुरजोत ने आरोप कबूल कर लिया। 25 नवंबर को डेल्टा पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए।
