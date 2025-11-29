देवर ने भाभी को जिंदा जलाया, 8 महीने पहले ही शादी करके कनाडा गई थी मृतका

मनदीप के पिता जगदेव सिंह के अनुसार, 26 अक्टूबर को उन्हें बेटी के ससुराल वालों ने फोन करके एक्सीडेंट में उसकी मौत होने की खबर दी थी। मनदीप के पिता का आरोप है कि बेटी की मौत के बाद ससुराल वालों ने जल्दी में उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की लेकिन उनके बेटे ने बहन की मौत की जांच के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार रोक दिया और मामले की जांच शुरु की। इसमें सामने आया कि मनदीप के देवर ने ही उसका कत्ल किया है। पूछताछ के दौरान देवर गुरजोत ने आरोप कबूल कर लिया। 25 नवंबर को डेल्टा पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए।