देवर ने भाभी को जिंदा जलाया, 8 महीने पहले ही शादी करके कनाडा गई थी मृतका

कनाडा के डेल्टा शहर में लुधियाना की रहने वाली मनदीप कौर की हत्या के मामले में बड़ा खुलास हुआ है। पुलिस के अनुसारस मनदीप के देवर ने पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 29, 2025

Ludhiana woman murdered by brother in law

कनाडा में पंजाब की महिला की देवर ने हत्या कर दी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

कनाडा के डेल्टा शहर में भारतीय महिला की मौत मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि महिला के देवर ने ही उसकी हत्या की थी। देवर ने पहले भाभी की कार का एक्सीडेंट किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। सबूत मिटाने के लिए ससुराल वालों ने आनन-फानन में महिला का अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। मामले की जांच में देवर द्वारा हत्या करने के राज से पर्दा उठा। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है।

7 मार्च को हुई थी मनदीप की शादी

बता दें कि हाल ही में कनाडा के डेल्टा शहर में पंजाब के लुधियाना की रहने वाली मनदीप कौर की मौत की खबर सामने आई थी। अब इस मामले में पुलिस ने मनदीप के देवर गुरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मनदीप गुज्जरवाल की रहने वाली थी और उसका ससुराल सिधवां बेट के लोधीवाल गांव में था। 7 मार्च को मनदीप की शादी अनमोल जीत के साथ हुई थी। मनदीप और उसका देवर दोनों कनाडा में PR थे। शादी से पहले मनदीप कनाडा के एडमेंटन शहर में रहती थी लेकिन बाद में ससुराल वालों के साथ डेल्टा शहर में रहने लगी।

जांच के दौरान पुलिस को हुआ हत्या का शक

कनाडाई पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को रात 11:20 पर उन्हें हाईवे 17 के 7000 ब्लॉक में एक कार हादसा होने की सूचना मिली थी। पुलिस को बताया गया कि कार का एक्सिडेंट हो गया है जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जलती हुई कार में उन्हें मनदीप का शव मिला। मामले की जांच के दौरान जब पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इस हादसे की जांच हत्या के एंगल से करनी शुरु की।

जल्दी में अंतिम संस्कार करने की कोशिश की

मनदीप के पिता जगदेव सिंह के अनुसार, 26 अक्टूबर को उन्हें बेटी के ससुराल वालों ने फोन करके एक्सीडेंट में उसकी मौत होने की खबर दी थी। मनदीप के पिता का आरोप है कि बेटी की मौत के बाद ससुराल वालों ने जल्दी में उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की लेकिन उनके बेटे ने बहन की मौत की जांच के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार रोक दिया और मामले की जांच शुरु की। इसमें सामने आया कि मनदीप के देवर ने ही उसका कत्ल किया है। पूछताछ के दौरान देवर गुरजोत ने आरोप कबूल कर लिया। 25 नवंबर को डेल्टा पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए।

Published on:

29 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / World / देवर ने भाभी को जिंदा जलाया, 8 महीने पहले ही शादी करके कनाडा गई थी मृतका

विदेश

