चुन-चुन के मारे जा रहे अल्पसंख्यक… पाकिस्तान में खूनी खेल जारी, बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे पादरी तभी…

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार संगठन वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने एक पादरी की हत्या पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने बताया कि 5 दिसंबर को पादरी कामरान पर हमला किया गया। वह अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए घर से निकले ही थे कि बाइक पर आए हमलावरों ने उनकी कार के पास रुककर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जिसके बाद उन्हें तुरंत पंजाब प्रांत के गुजरांवाला के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरा ईसाई समुदाय सदमे में है। पादरी कामरान अपने पीछे पत्नी सल्मिना और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं।