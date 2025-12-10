10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चुन-चुन के मारे जा रहे अल्पसंख्यक… पाकिस्तान में खूनी खेल जारी, बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे पादरी तभी…

Condition Of Minorities In Pakistan: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ खूनी खेल जारी है। यहां एक पादरी की खुलेआम निर्मम हत्या कर दी गई। ईसाई समुदाय डर के साए में जी रहा है। यही हाल अन्य धर्म के अल्पसंख्यकों का भी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 10, 2025

Pastor murdered in Pakistan

पाकिस्तान में पादरी की निर्मम हत्या; अल्पसंख्यक मजबूर (इमेज सोर्स: VOPM एक्स)

Minorities In Pakistan: पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात दिन-ब-दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का ऐसा दौर शुरू हो चुका है कि लोग रोजाना डर और दहशत में जीने को मजबूर हैं। चुन-चुनकर निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। हाल ही में एक पादरी अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें उनकी जान चली गई। पाकिस्तान में दिल दहलाने वाली घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आखिर कब तक इस खूनी खेल का शिकार बनते रहेंगे?

हाशिए पर अल्पसंख्यक

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार संगठन वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) ने एक पादरी की हत्या पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने बताया कि 5 दिसंबर को पादरी कामरान पर हमला किया गया। वह अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए घर से निकले ही थे कि बाइक पर आए हमलावरों ने उनकी कार के पास रुककर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। जिसके बाद उन्हें तुरंत पंजाब प्रांत के गुजरांवाला के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरा ईसाई समुदाय सदमे में है। पादरी कामरान अपने पीछे पत्नी सल्मिना और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं।

पहले भी हो चुका था हमला

मानवाधिकार संगठन (वीओपीएम) ने कहा कि पादरी कामरान की मौत इसलिए और ज्यादा दुखद है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया था। अक्टूबर में भी उनके साथ हिंसा हुई थी। सिर्फ दो महीने पहले इस्लामाबाद में कट्टरपंथियों ने उन पर गोलियां चलाई थीं। उस समय वे घायल हुए थे, लेकिन बच गए थे।

संगठन का कहना है कि इस बेरहमी से की गई हत्या ने पाकिस्तान के ईसाई समुदाय को और ज्यादा डरा दिया है। यह समुदाय पहले से ही डर और हिंसा के माहौल में जी रहा है। पादरी कामरान की मौत कोई एक घटना नहीं, बल्कि उन लोगों पर बढ़ते हमलों का हिस्सा है जो मुश्किल हालात में अपने धर्म और विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। उनके परिवार का दर्द पूरे समुदाय को झकझोर रहा है।

मानवाधिकार संगठन ने कहा कि भले ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद कम दिखाई देती है। संगठन के मुताबिक पादरी कामरान की हत्या साफ दिखाती है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक हाशिये पर हैं, अपराधियों को सजा न मिलना इस समाज की मजबूरी और बेबसी को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान की अब निकल जाएगी सारी हेकड़ी, आतंकवाद पर भारत-रूस सख्त
राष्ट्रीय
India-Russia Against Terrorism

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

10 Dec 2025 06:36 am

Hindi News / World / चुन-चुन के मारे जा रहे अल्पसंख्यक… पाकिस्तान में खूनी खेल जारी, बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे पादरी तभी…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Goa Night club fire: क्या होता है ब्लू नोटिस ? थाईलैंड भागे लूथरा बंधुओं के खिलाफ सीबीआई ने किया जारी

Goa Night club fire luthra brothers
राष्ट्रीय

Pakistan : पुलिस भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल, न्यायपालिका तीसरे पायदान पर, जानिए कहां और कितना करप्शन

Pakistan Police
विदेश

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सात मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 20 की मौत और कई लापता

Indonesia Jakarta fire
विदेश

दारफुर नरसंहार पर ICC का कड़ा संदेश: सूडानी मिलिशिया नेता को 20 साल की सजा

Sudanese Militia Leader Sentenced
विदेश

थाईलैंड-कंबोडिया फिर जंग की आग में धधक रहे हैं; ट्रंप की कोशिशों के बाद भी गोलियां क्यों चल रही हैं ?

Thailand Cambodia Border Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.