इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सात मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 20 की मौत और कई लापता

फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया लेकिन तब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी थी। सेंट्रल जकार्ता पुलिस के प्रमुख, सुसत्यो पुरनोमो कोंड्रो ने इस बात की पुष्टि की है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल दमकल की टीमें इमारत की जांच कर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य कर रही है। कोंड्रो ने आगे कहा, फिलहाल हमारा ध्यान पीड़ितों को निकालने और आग को ठंडा करने पर है।