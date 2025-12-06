पाकिस्तान की अब निकल जाएगी सारी हेकड़ी, आतंकवाद पर भारत-रूस सख्त

India-Russia Against Terrorism: भारत और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। दोनों देशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी, सीमा पार आवाजाही और आतंकियों की फंडिंग जैसी चुनौतियों से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे में यह साझेदारी पाकिस्तान जैसे देशों पर भी सीधा दबाव बनाएगी, जो अक्सर आतंकियों को पनाह देने के आरोपों से घिरे रहते हैं।