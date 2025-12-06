6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पाकिस्तान की अब निकल जाएगी सारी हेकड़ी, आतंकवाद पर भारत-रूस सख्त

India-Russia Tough On Terrorism: भारत और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए ठोस कार्रवाई का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 06, 2025

India-Russia Against Terrorism

भारत-रूस सख्त: आतंकवादी समूहों और संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान (इमेज सोर्स: ANI)

India-Russia Against Terrorism: भारत और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी। दोनों देशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी, सीमा पार आवाजाही और आतंकियों की फंडिंग जैसी चुनौतियों से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे में यह साझेदारी पाकिस्तान जैसे देशों पर भी सीधा दबाव बनाएगी, जो अक्सर आतंकियों को पनाह देने के आरोपों से घिरे रहते हैं।

आतंकवाद से दोनों देश हैं पीड़ित

22 अप्रैल, 2025 का दिन भला कौन भूल सकता है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में जब कायर आतंकियों ने मासूम लोगों को धर्म पूछ-पूछ कर मार डाला था। ऐसा नहीं है कि भारत ही सिर्फ आतंक को झेल रहा है, 22 मार्च, 2024 को रूस में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकवादी हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी।

ऐसे में दोनों ही नेताओं ने इस घटिया कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के आपराधिक और अनुचित सभी कृत्यों को स्पष्ट रूप से नकार दिया।

आतंकवादी समूहों और संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान

यही नहीं भारत और रूस ने अलकायदा, आईएसआईएस जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही। उनका मानना है कि आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करना, उनकी विचारधारा को रोकना, धन की सप्लाई काटना और सीमा पार होने वाली आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाना बेहद जरूरी है।

दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा के सभी प्रस्तावों को सख्ती से लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी माना कि आतंकवाद से निपटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर देश और उसकी एजेंसियों की होती है। इसी कारण भारत और रूस ने आतंकवाद पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने पर सहमति जताई।

दोनों देशों ने 2022 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीटीसी बैठक का भी जिक्र किया, जिसमें एक घोषणा पास की गई थी। यह घोषणा नई तकनीक जैसे कि डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया और ड्रोन का आतंकियों द्वारा दुरुपयोग रोकने पर केंद्रित थी।

भारत और रूस ने ऑनलाइन कट्टरपंथ रोकने, एससीओ और ब्रिक्स जैसे समूहों में सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

ये भी पढ़ें

12-15 साल की हिंदू लड़कियों के साथ… सालों से पाकिस्तान के सूफी दरगाह में हो रहा था ये काम
विदेश
Sunita Maharaj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

रूस

Published on:

06 Dec 2025 06:38 am

Hindi News / National News / पाकिस्तान की अब निकल जाएगी सारी हेकड़ी, आतंकवाद पर भारत-रूस सख्त

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.