Goa Night club fire: क्या होता है ब्लू नोटिस ? थाईलैंड भागे लूथरा बंधुओं के खिलाफ सीबीआई ने किया जारी

Goa Night club fire: सीबीआई ने हाल ही में दिल्ली के उद्यमी सौरभ और गौरव लूथरा (Luthra Brothers) के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस (Blue Corner Notice) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह मामला उत्तर गोवा के एक नाइटक्लब में आग (Goa Night club fire) से संबंधित है। आग लगने के कुछ घंटों बाद ही लूथरा भाइयों ने थाईलैंड के फुकेट के लिए उड़ान भर ली थी। अब सीबीआई इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने पर जोर दे रही है, ताकि लूथरा भाई किसी अन्य देश न भाग सकें और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। ध्यान रहे कि गोवा नाइटक्लब आग में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक थे। इन पांच पर्यटकों में से चार दिल्ली के एक ही परिवार के सदस्य थे।