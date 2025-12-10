ट्रंप ने दी सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी, टैरिफ हटाए तो अमेरिकी सुरक्षा के लिए होगा खतरा

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दुनियाभर में 'टैरिफ वॉर' (Tariff War) छेड़ रखा है और इसके तहत कई देशों पर टैरिफ लगाए हुए हैं। ट्रंप का मानना है कि ये टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका के लिए इसका कोई प्रत्यक्ष फायदा देखने को नहीं मिला है। टैरिफ को लेकर ट्रंप न सिर्फ दुनियाभर में घिरे हुए हैं, बल्कि अमेरिका में भी टैरिफ का विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में टैरिफ मामले पर केस भी चल रहा है। इसी सिलसिले में अब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी है।