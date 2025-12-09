International Anti-Corruption Day: भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के टॉप-10 देश, जानिए भारत की रैंकिंग

हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (International Anti-Corruption Day) मनाया जाता है। यह दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर 2003 को अपनाई गई भ्रष्टाचार विरोधी संधि के साथ इस दिन को मनाने पर सहमति बनी थी। पहली बार इसे 9 दिसंबर 2003 को मनाया गया था और फिर यह दिन वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने का प्रतीक बन गया।