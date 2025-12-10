गोवा अग्निकांड में उजड़ गया राहुल का परिवार, घर-रोजगार होते हुए भी छोड़ना पड़ा था अपना प्रदेश, उनका सपना…

भाई देवा ने कहा- भाई कहते थे कि वह रात में भी नौकरी भी करना चाहते हैं ताकि वह ज्यादा कमाकर जल्द ही अपने बच्चों के पास वापस आ सके। लेकिन पहली नाइट शिफ्ट में ही उनके साथ घटना हो गई। बता दें कि आग लगने की घटना में कुल 25 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं।