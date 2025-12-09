Winter Diet for Diabetes: सिर्फ स्मार्ट चॉइस चाहिए! सर्दियों में शुगर कंट्रोल के लिए 5 बेस्ट फूड विशेषज्ञ ने बताया

Winter Diet for Diabetes: जैसे-जैसे सर्दी का मौसम आता है, हमारी ज्यादा चीनी और कार्बोहाइड्रेट वाला कम्फर्ट फूड (Comfort Food) खाने की इच्छा बढ़ जाती है। वहीं डायबिटीज के मरीजों में इन आहार के सेवन से रक्त शर्करा (Blood Sugar) की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में पंजीकृत आहार विशेषज्ञ एंजेला गिन-मीडो कहती हैं कि डायबिटीज रोगी इनको पूरी तरह छोड़ने के बजाय कम मात्रा में लेकर या फिर कम वसा वाले विकल्पों को अपनाकर इन्हें खाने से होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं सर्दियों में उपलब्ध 5 ऐसे सुपरफूड्स जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में सहायता करते हैं।