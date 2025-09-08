Bigg Boss 19: ‘Cabin In The Woods’ की वाइब, सीक्रेट डोर और जंगल वाला बेडरूम, देखें बिग बॉस 19 के लैविश घर की तस्वीरें

Bigg Boss 19 House Photos: बिग बॉस 19 शो शुरू हो चुका है। शो ने शुरू होते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। इस बार बिग बॉस के घर का लुक भी एकदम देसी रखा गया है। कैबिन इन वुड्स की थीम पर बना बिस बॉस का घर देखने में किसी आलीशान वुड हाउस से कम नहीं लगता है। इस बार बिग बॉस हाउस को एक लकड़ी के केबिन, मिस्टिकल जंगल और फॉरेस्ट रिट्रीट की तरह डिजाइन किया गया है। दीवारों पर वुडन टेक्सचर, प्लांट्स, और सस्पेंस भरे कोने अलग ही फीलिंग देते हैं।