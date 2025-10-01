Patrika LogoSwitch to English

मनोरंजन

Rajvir Jawanda: सिंगर राजवीर की 3 दिन बाद भी हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखने का डॉक्टर्स ने बताया कारण

Singer Rajvir Jawanda Health Update: सिंगर राजवीर जवंदा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। सिंगर की एक्सीडेंट के लगभग 3 दिन बाद भी सेहत में सुधार नहीं आया है। उनके फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 01, 2025

Singer Rajvir Jawanda accident

फेमस सिंगर राजवीर जवंदा

Singer Rajvir Jawanda Health Update: मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हाल ही में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हादसे के बाद सिंगर को हार्ट अटैक भी आ गया था, जिसके बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में राजवीर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,और तब से ही राजवीर वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब अस्पताल से आई यह जानकारी लोगों को और भी ज्यादा निराश कर रही है। सिंगर की हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं आ रहा है।

एक्सीडेंट के बाद कैसी है सिंगर की हालत? (Singer Rajvir Jawanda Health Update)

हादसे में राजवीर जवंदा को सिर और रीढ़ की हड्डी में भयानक चोटें आई थीं। एक्सीडेंट के बाद से ही राजवीर लाइफ सपोर्ट पर हैं और उनका इलाज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। उनकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है, और ब्रेन एक्टिविटी काफी कम हो गई है। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा है।

दिमाग में ऑक्सीजन की कमी (Rajvir Jawanda in Ventilator)

डॉक्टरों ने उनके दिमाग का MRI स्कैन किया, जिसमें हाइपोक्सिक बदलाव यानी ऑक्सीजन की कमी दिखी है। इसके अलावा, रीढ़ की हड्डी के एमआरआई से पता चला है कि सर्विकल क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे उनके कुछ अंगों में कमजोरी आ गई है। फिलहाल, राजवीर को लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है।

एक्सीडेंट से पहले राजवीर कर रहे थे नए गाने को प्रमोट (Rajvir Jawanda Instagram)

सिंगर कि इस नाजुक हालत को जानकर फैंस भी बेहद दुखी हैं और सभी उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। एक्सीडेंट से ठीक पहले राजवीर सोशल मीडिया पर अपने नए गाने को प्रमोट कर रहे थे, और यह हादसा बिल्कुल अचानक हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब उनसे मिलने के लिए सेलिब्रिटीज और नेता लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। वही, दिलजीत दोसांझ ने भी राजवीर की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की है।

