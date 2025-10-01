Rajvir Jawanda: सिंगर राजवीर की 3 दिन बाद भी हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखने का डॉक्टर्स ने बताया कारण

Singer Rajvir Jawanda Health Update: मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हाल ही में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हादसे के बाद सिंगर को हार्ट अटैक भी आ गया था, जिसके बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में राजवीर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था,और तब से ही राजवीर वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब अस्पताल से आई यह जानकारी लोगों को और भी ज्यादा निराश कर रही है। सिंगर की हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं आ रहा है।