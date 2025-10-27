‘साथ हिंदुस्तानी’ नहीं, इस किरदार में सबसे पहले नजर आये थे अमिताभ बच्चन, किया खुलासा

अमिताभ बच्चन ने किया अपने पहले किरदार का खुलासा। (फोटो सोर्स: @SrBachchan)
Amitabh Bachchan: एक के बाद एक 7 फ्लॉप फिल्में देने वाले अमिताभ बच्चन को पहचान मिली थी उनकी एंग्री यंग मैन वाली इमेज से. उन्होंने कई फिल्मों में गंभीर किरदार निभाए। और अपनी दमदार आवाज और जबरदस्त अभिनय के दम पर वो बने सदी के महानायक। मगर आज हम बिग बी की हिट या सुपरहिट फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन से जुड़े उस राज की जिसका खुलासा उन्होंने खुद क्विज शो Kaun Banega Crorepati के सीजन 17 के दिवाली स्पेशल एपिसोड में किया। बता दें कि इस मौके पर स्टैंडअप कॉमेडी के दो दिग्गज सितारे सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक आये थे और दोनों ने शो में लगा दिया था हंसी का तड़का!
इस एपिसोड में जहां सुनील ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से सबको हंसाया। वहीं, बिग बी ने पहली बार खुलासा किया कि उनका पहला रोल ‘मुर्गी के बच्चे’ का था। आइये जानते हैं क्या था पूरा किस्सा।
सुनील ग्रोवर ने शो की शुरुआत अमिताभ बच्चन की मिमिक्री और 'मैं और मेरी तन्हाई'… कविता के साथ की। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं… कि काश जिंदगी केबीसी की तरह होती… हम कभी लौकी, तरोई खाकर न सोते क्योंकि सब्जियों के भी चार-चार ऑप्शन होते…। इसके अलावा, अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी भी खेला।
शो में कृष्णा और सुनील ने अपने करियर और जिंदगी से जुड़ीं कई बातें बताईं। उनकी बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने भी एक ऐसी बात बताई जो आज से पहले उन्होंने कहीं भी नहीं बताई है। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्मों से पहले ही हो चुकी थी, जिसके बारे में हमें अब पता चला है
अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई तरह के रोल निभाए हैं, मगर उनका पहला रोल चौंका देने वाला है। जिसके बारे में शो के दौरान खुद बिग बी ने बताया, उन्होंने बताया, 'जब मैं किंडरगार्टन में था तो मैंने सबसे पहला रोल मुर्गी के बच्चे यानि चूजे का किया था और वो फड़फड़ा रहा था।' इस बात को बोलते हुए और हंसते हुए उन्होंने आगे कहा, ' और आज भी फड़फड़ा ही रहा हूं।'
इससे पहले, कृष्णा अभिषेक ने बताया कि कैसे वो अमिताभ बच्चन को देखने के लिए जलसा के बाहर जाते थे। उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो रविवार के दिन जुहू जाते थे और जलसा के सामने खड़े हो जाते थे ताकि अमिताभ बच्चन की झलक देख पाएं। एक दिन उनके ड्राइवर ने उन्हें देख लिया और कहा कि मामा से कह दो वो मिलवा देंगे। फिर कृष्णा, गोविंदा के साथ गए और उनसे मिले।
तभी सुनील ग्रोवर ने भी अपनी एक बात शेयर करते हुए कहा, 'मैंने और नवाजुद्दीन ने आपके 'फैमिली: द टाइज ब्लड' (Family: Ties of Blood) में काम किया था। आप अक्सर निकलते थे और हमारी तरफ देखते भी नहीं थे और निकल जाते थे, तब हम सोचते थे कि क्या हम मिस्टर इंडिया हैं जो दिखाई नहीं देते। इसके बाद बिग बी सुनील ग्रोवर की पीठ थपथपाई।
आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के शो Kaun Banega Crorepati को 25 साल पूरे हो चुके हैं और ये शो निरंतर सफलता के शिखर को छू रहा है।
