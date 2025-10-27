‘साथ हिंदुस्तानी’ नहीं, इस किरदार में सबसे पहले नजर आये थे अमिताभ बच्चन, किया खुलासा

Amitabh Bachchan: एक के बाद एक 7 फ्लॉप फिल्में देने वाले अमिताभ बच्चन को पहचान मिली थी उनकी एंग्री यंग मैन वाली इमेज से. उन्होंने कई फिल्मों में गंभीर किरदार निभाए। और अपनी दमदार आवाज और जबरदस्त अभिनय के दम पर वो बने सदी के महानायक। मगर आज हम बिग बी की हिट या सुपरहिट फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन से जुड़े उस राज की जिसका खुलासा उन्होंने खुद क्विज शो Kaun Banega Crorepati के सीजन 17 के दिवाली स्पेशल एपिसोड में किया। बता दें कि इस मौके पर स्टैंडअप कॉमेडी के दो दिग्गज सितारे सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक आये थे और दोनों ने शो में लगा दिया था हंसी का तड़का!