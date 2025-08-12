Kaun Banega Crorepati 17: ऑपरेशन सिन्दूर के रंग में रंगेगा स्पेशल एपिसोड, Big B से रू-ब-रू होंगी कर्नल सोफिया कुरैशी

Kaun Banega Crorepati 17: सोनी चैनल पर अमिताभ बच्चन के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति अपने 17वें सीजन के साथ एक बार फिर शुर्रू हो चुका है। ये शो हमेशा से अपने फॉर्मेट, स्लोगन और नई सोच के साथ दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने के साथ उनका मनोरंजन करता आ रहा है। KBC के इस सीजन के कई प्रोमोज रिलीज किये जा चुके हैं। वहीं इस सीजन के पहले एपिसोड से ही स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशल एपिसोड का प्रोमो भी सामने आ गया गया है। प्रोमो देख कर ही पता चल रहा है कि 15 अगस्त को प्रसारित होने वाला एपिसोड देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाला होगा। KBC 17 के इस एपिसोड को "स्वतंत्रता दिवस महा उत्सव स्पेशल" नाम दिया गया है क्योंकि इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की महिला शक्ति शामिल होने वाली है।
आपको बता दें कि "स्वतंत्रता दिवस महा उत्सव स्पेशल" एपिसोड में भारतीय नौसेना की कमांडर प्रेरणा देवस्थली और उनके साथ Operation Sindoor की प्रेस ब्रीफिंग को लीड करने वाली इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयर फोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह हॉट सीट पर नजर आएंगी।
इस खास एपिसोड में भारतीय सेना की ये तीन बहादुर महिलायें ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताएंगी। प्रोमो के एक सीन में कर्नल सोफिया ने बिग बी को बताया, “पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था।” इसके साथ ही सोफिया ने अमिताभ बच्चन को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी कहा, "ये एक नया भारत नई सोच के साथ है।"
स्वतंत्रता दिवस महा उत्सव का ये एपिसोड काफी रोमांचक और देशभक्ति से भरा होने वाला है, जिसे देखकर हर भारतीय का गौरवान्वित महसूस करेगा।
आपको बता दें कि KBC के इस प्रोमो को Sony चैनल के ऑफिशियल अकाउंट पर रिलीज किया गया है। KBC-17 को Sony TV और SonyLiv OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।