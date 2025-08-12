Kaun Banega Crorepati 17: ऑपरेशन सिन्दूर के रंग में रंगेगा स्पेशल एपिसोड, Big B से रू-ब-रू होंगी कर्नल सोफिया कुरैशी

Kaun Banega Crorepati 17: सोनी चैनल पर अमिताभ बच्चन के पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति अपने 17वें सीजन के साथ एक बार फिर शुर्रू हो चुका है। ये शो हमेशा से अपने फॉर्मेट, स्लोगन और नई सोच के साथ दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने के साथ उनका मनोरंजन करता आ रहा है। KBC के इस सीजन के कई प्रोमोज रिलीज किये जा चुके हैं। वहीं इस सीजन के पहले एपिसोड से ही स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशल एपिसोड का प्रोमो भी सामने आ गया गया है। प्रोमो देख कर ही पता चल रहा है कि 15 अगस्त को प्रसारित होने वाला एपिसोड देशभक्ति से ओत-प्रोत करने वाला होगा। KBC 17 के इस एपिसोड को "स्वतंत्रता दिवस महा उत्सव स्पेशल" नाम दिया गया है क्योंकि इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की महिला शक्ति शामिल होने वाली है।