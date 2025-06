Kaun Banega Crorepati के ऑडिशन की लास्ट डेट आई? ये रहे अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देने के Tips

Kaun Banega Crorepati के 12वें सीजन की विजेता रुचिका त्रिपाठी बताती हैं कि KBC में कुल 15 सवाल पूछे जाते हैं। ऑडिशन राउंड में आसान सवाल रहते हैं लेकिन KBC Hotseat तक पहुंचते-पहुंचते कौन बनेगा करोड़पति में सवालों का दायरा बहुता व्यापक हो जाता है। कई तरह के विषयों मसलन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, खेल, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं।

किन विषयों से जुड़े सवाल आते हैं रुचिका बताती हैं कि Kaun Banega Crorepati में कुछ सेट ऑफ क्वेशन हैं, जो आपको हर सीजन में मिल जाएंगे :

1- नोबेल विजेता पर सवाल

2- खेल पुरस्कार या इवेंट

3- भारतीय इतिहास

4- भारतीय कला और संस्कृति से जुड़े तथ्य

5- भारतीय सेना का इतिहास

6- सेना और पैरा मिलेट्री के Symbols

7- हिंदी के मुहावरे

8- सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष कार्यक्रम

9- जानवर की प्रजाति की पहचान होना

10- प्रसिद्ध लेखक और कवि

11- धर्म और आध्यात्म

सवालों को कैसे तैयार करें रुचिका बताती हैं कि Kaun Banega Crorepati के पुराने सीजन को देखना चाहिए। उनमें पूछे गए सवालों के आधार पर भी तैयारी की जा सकती है। Kaun Banega Crorepati Registration Information को ध्यान से फॉलो करना चाहिए।

मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म

लाइफलाइन अभ्यास और टेस्ट स्ट्रैटेजी

उन्होंने रोजाना Fastest Finger First (FFF) पर अभ्यास किया। इससे बिना घबराए जल्दी अंसर देने की उनकी क्षमता बढ़ी।मिनाक्षी ने 50–50, ऑडियंस पोल, Ask The Expert lifelines पर फोकस किया। Tricky Questions से कैसे निपटना है, इसकी प्रैक्टिस की।