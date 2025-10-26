छठ पूजा की आस्था में डूबी एक मुस्लिम एक्ट्रेस, मांग में सिंदूर-माथे पर लाल बिंदी… सामने आई तस्वीर

छठ महापर्व की शुरुआत शनिवार को नहाय-खाय से हो गई है। इस दिन व्रती नदी में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना करती हैं। स्नान के बाद कद्दू, अरवा चावल, चना दाल और आंवले की चटनी से बना प्रसाद ग्रहण करती हैं। साथ ही, चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लेती हैं।

वहीं, रविवार को खरना के लिए व्रती मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग कर अरवा चावल और गुड़ से बनी खीर, रोटी आदि प्रसाद तैयार करती हैं।