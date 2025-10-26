Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

छठ पूजा की आस्था में डूबी एक मुस्लिम एक्ट्रेस, मांग में सिंदूर-माथे पर लाल बिंदी… सामने आई तस्वीर

Rani Chatterjee Latest Post: महापर्व छठ की शुरुआत ‘नहाय-खाय’ से हो चुकी है। इस बीच एक मशहूर मुस्लिम एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीर साझा की। जिसे देखने के बाद उनके फैंस…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 26, 2025

rani chatterjee

रानी चटर्जी (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Rani Chatterjee Chhath Puja: छठ महापर्व का सूर्योदय हो या अस्त, हर अर्घ्य में छिपी है आस्था की अनकही कहानी। मांग में लाल सिंदूर, माथे पर चमकती बिंदी और पारंपरिक साड़ी में सजी अभिनेत्री रानी चटर्जी जो मुस्लिम परिवार में तो जन्मी लेकिन उनका प्रेम सनातन धर्म के प्रति दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। धार्मिक सीमाओं को पार कर, उनका यह लुक भारत की गंगा-जमुनी तहजीब की जीती-जागती मिसाल है।

बता दें रानी चटर्जी का असली नाम ‘सबीहा शेख’ है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद, उन्होंने खुद अपना नाम बदल लिया। हालांकि इस कदम से उनके परिवार वाले ना खुश थे।

एक्ट्रेस ने फोटो किया पोस्ट

लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार को नहाय-खाय से हो चुकी है। रविवार को भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों को छठ की शुभकामनाएं दीं।

रानी ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "संपूर्ण देशवासियों को लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मईया।"

प्रशंसकों को उनकी पोस्ट काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन में उनके लुक की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, जब एक्ट्रेस को इस अंदाज में देखा गया हो। पहले भी कई बार हिन्दू त्योहारों को उन्होंने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। एक्ट्रेस ट्रोल करने वालों को भी करारा जवाब देती हैं।

'गैंगस्टर इन बिहार' में नजर आएंगी एक्ट्रेस

रानी चटर्जी की बात करें तो वह कई फिल्मों की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं, और परिणय सूत्र की डबिंग भी हो चुकी है। अब बस फिल्म के रिलीज का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ ही 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' और 'घमंडी बहू' के अलावा उनकी फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' रिलीज हो चुकी है।

रानी की बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म 'गैंगस्टर इन बिहार' का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज किया है। फिल्म के रिलीज की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 'गैंगस्टर इन बिहार' को एनआरआई राम शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभिनेत्री रानी चटर्जी के साथ-साथ इसमें प्रवेश लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, राखी मिश्रा और संजय पांडे भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

यह भी जान लीजिए

छठ महापर्व की शुरुआत शनिवार को नहाय-खाय से हो गई है। इस दिन व्रती नदी में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना करती हैं। स्नान के बाद कद्दू, अरवा चावल, चना दाल और आंवले की चटनी से बना प्रसाद ग्रहण करती हैं। साथ ही, चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लेती हैं।
वहीं, रविवार को खरना के लिए व्रती मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग कर अरवा चावल और गुड़ से बनी खीर, रोटी आदि प्रसाद तैयार करती हैं।

ये भी पढ़ें

खेसारी लाल जब हीरो भी नहीं थे तो मैं हीरोइन थी, रानी चटर्जी को आया गुस्सा, दे डाली ये धमकी
भोजपुरी
Rani Chatterjee got angry

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

Entertainment

Published on:

26 Oct 2025 07:39 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / छठ पूजा की आस्था में डूबी एक मुस्लिम एक्ट्रेस, मांग में सिंदूर-माथे पर लाल बिंदी… सामने आई तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पवन सिंह को बदनाम कर रही है और उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है- ज्योति सिंह की हुई फजीहत

Jyoti Singh-Pawan Singh
भोजपुरी

भूतिया फिल्म है ‘काला सिंदूर’, रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज

Kala Sindoor Trailer Out
भोजपुरी

Bihar Assembly Elections 2025: चुनावी मैदान में इस भोजपुरी सुपरस्टार की पत्नी, RJD ने दिया टिकट

Bihar Assembly Elections 2025: Khesari Lal Yadav Wife Chanda
भोजपुरी

10 और 20 नहीं इतने करोड़ देंगे तब होगा पवन सिंह का तलाक, पत्नी ज्योति सिंह का हाई डिमांड

Jyoti Singh-Pawan Singh Divorce Update
भोजपुरी

Video: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ये क्या लिख दिया? दर्द में बोलीं- भगवान मेरी जैसी अभागन…

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.