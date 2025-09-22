‘कहो न कहो’ गाने के वायरल वीडियो पर राघव का बयान, बोले, सीन शूट करते वक्त मैं सच में ही…

बता दें कि राघव ने आर्यन खान के साथ अपने बॉन्ड पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्यन और उनका… दोनों का ही दिमाग थोड़ा खुराफाती है और दोनों का दिमाग मिल जाता है तो स्क्रीन पर कुछ और ही बन जाता है। इसलिए उन दोनों के बीच दोस्ती का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। राघव ने बताया कि जब वो और आर्यन सेट पर मिलते थे तो सभी को पता चल जाता था कि कुछ तो होने वाला है। 'मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है।'