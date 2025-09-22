‘कहो न कहो’ गाने के वायरल वीडियो पर राघव का बयान, बोले, सीन शूट करते वक्त मैं सच में ही…

Raghav Statement On The Ba***ds of Bollywood : आर्यन खान द्वारा निर्देशित बॉलीवुड का नया शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। ये शो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा हिट साबित हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस शो का एक सीन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राघव जुयाल और इमरान हाशमी मेन लीड में हैं।
इस सीन में राघव का किरदार परवेज अपने हीरो इमरान हाशमी से पहली बार मिलता है और इतना इमोशनल हो जाता है कि वो इमरान हाशमी को देखते ही फिल्म 'मर्डर' का हिट गाना 'कहो ना कहो' गाने लगता है। अपने इस वायरल सीन को लेकर राघव जुयाल ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया कि इस दौरान वो सच में रोने लगे थे।
बता दें कि अपने एक इंटरव्यू में राघव जुयाल ने इस वायरल सीन पर बात करते हुए कहा कि उन्हें और आर्यन खान दोनों को ही उम्मीद थी कि ये सीन लोगों को काफी पसंद आने वाला है। इस एक सीन के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी और इसमें कुछ नया करने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि, उन्हें ये करते हुए बहुत मजा आया। राघव जुयाल ने बताया कि फाइनल शूट में इमरान हाशमी आए और वो सीन हुआ।
इसके साथ ही राघव ने कहा कि इस दौरान वो सीन में रोने भी लगे। वो पूरा सीन बनते-बनते बन गया। इस सीन को मैंने पूरे दिल से किया है। तो वहीं, शो रिलीज होने के बाद इस सीन को दर्शको का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जैसा उन्होंने और आर्यन ने एक्सपेक्ट किया था। ये सीन लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
बता दें कि राघव ने आर्यन खान के साथ अपने बॉन्ड पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्यन और उनका… दोनों का ही दिमाग थोड़ा खुराफाती है और दोनों का दिमाग मिल जाता है तो स्क्रीन पर कुछ और ही बन जाता है। इसलिए उन दोनों के बीच दोस्ती का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। राघव ने बताया कि जब वो और आर्यन सेट पर मिलते थे तो सभी को पता चल जाता था कि कुछ तो होने वाला है। 'मेरा और आर्यन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है।'
राघव जुयाल ने इस सीन को कितनी गहराई से महसूस किया और दिल से पर्दे पर उतारा है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, ये शो बॉलीवुड के अंदर की दुनिया को दिखाता है, इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।