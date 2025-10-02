शूटिंग के दौरान Varun Dhawan ने पी शराब, नशे में धुत होकर किया था ये सीन, खुद ने किया खुलासा

बता दें कि वरुण ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा कि एक सीन में अनिल कपूर के साथ वे शादी की कसमें दोहराते हुए नशे में दिखे थे, क्योंकि असलियत में नशे का असर दिखाने के लिए दोनों ने सुबह 7:30 बजे से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। वरुण के मुताबिक, पीने का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा और धीरे-धीरे उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। सीन बीच में अधूरा रह गया तो उन्हें होश में आना पड़ा, लेकिन अगली दिन वही क्रम फिर से अपनाना पड़ा ताकि आखिरी शॉट्स की शूटिंग पूरी हो सके।