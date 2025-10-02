शूटिंग के दौरान Varun Dhawan ने पी शराब, नशे में धुत होकर किया था ये सीन, खुद ने किया खुलासा

वरुण धवन (सोर्स: X)
Varun Dhawan: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के प्रमोशन में बिजी हैं। दरअसल, वरुण धवन ने अपनी हालिया इंटरव्यू में अपने काम करने के अंदाज में असर डालने वाले एक मजेदार मगर चौंकाने वाले किस्से का जिक्र किया।
जिसमें उन्होंने बताया कि 2022 में आई फिल्म "जुग जुग जियो" के एक क्लाइमेक्स सीन को असलियत के करीब दिखाने के लिए उन्हें और मनीष पॉल को सुबह-सुबह शराब का सेवन करना पड़ा था। इस खुलासे के बाद सेट पर कैसा माहौल था और किस तरह की तैयारी करनी पड़ी, ये सब चर्चा का विषय बन गया है।
बता दें कि वरुण ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा कि एक सीन में अनिल कपूर के साथ वे शादी की कसमें दोहराते हुए नशे में दिखे थे, क्योंकि असलियत में नशे का असर दिखाने के लिए दोनों ने सुबह 7:30 बजे से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। वरुण के मुताबिक, पीने का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा और धीरे-धीरे उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। सीन बीच में अधूरा रह गया तो उन्हें होश में आना पड़ा, लेकिन अगली दिन वही क्रम फिर से अपनाना पड़ा ताकि आखिरी शॉट्स की शूटिंग पूरी हो सके।
ये किस्सा ये बताता है कि कभी-कभी एक्टर्स अपने किरदार में उतरने के लिए असामान्य तरीकों तक भी जाते हैं, ताकि पर्दे पर वो सच्चाई बन सके। वरुण का इस पर कहना था, ये पूरी प्रक्रिया कठिन भी थी और मनोरंजक भी, क्योंकि एक्टिंग के साथ वास्तविक असर को संतुलित करना चलैंज होता है। उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होता है, खासकर जब किसी सीन के लिए असल नशे का सहारा लिया जाता है।
दरअसल, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अनदेखे पलों का खुलासा हमेंशा फैंस के बीच उत्साह पैदा कर देता है। साथ ही वरुण- मनीष की ये कोशिश इस बात की ओर इशारा करता है कि कलाकार किरदार की सहजता और विश्वसनीयता के लिए कई बार सारी हदो को भी पार कर लेते हैं और ये तरीका सीन को रियल और फिल्म के क्लाइमेक्स को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है।
