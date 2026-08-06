ग्वालियर में पहली तेज बारिश ने खोली विकास की पोल, 2.07 इंच बारिश में धंसी 16 करोड़ की व्हाइट टॉपिंग रोड, 400 जगह जलभराव

ग्वालियर। मानसून की पहली जोरदार बारिश ने ग्वालियर में विकास कार्यों की गुणवत्ता और नगर निगम की तैयारियों की कलई खोल दी। बुधवार को करीब तीन घंटे में हुई 2.07 इंच बारिश ने पूरे शहर को पानी-पानी कर दिया। सबसे चौंकाने वाली घटना झांसी रोड थाना के सामने हुई, जहां करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही व्हाइट टॉपिंग सड़क अचानक धंस गई। सड़क के नीचे करीब 10 फीट लंबी और चार फीट गहरी सुरंग बन गई, जिसमें दो कारें फंस गईं। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से दोनों वाहनों को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया।