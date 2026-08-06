दिहाड़ी मजदूर की बेटी से भारतीय हॉकी की नई उम्मीद तक: टूटी स्टिक से अभ्यास करने वाली नौशीन नाज ने गोलों से लिखी सफलता की कहानी

ग्वालियर। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो अभाव भी मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकते। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की 15 वर्षीय हॉकी खिलाड़ी नौशीन नाज इसकी जीती-जागती मिसाल हैं। दिहाड़ी मजदूर पिता की बेटी नौशीन ने टूटी हुई हॉकी स्टिक से अभ्यास शुरू किया और आज भारतीय महिला हॉकी की उभरती प्रतिभाओं में अपनी पहचान बना ली है। हाल ही में उन्होंने अंडर-18 एशिया कप-2026 और एफआइएच यूथ हॉकी 5एस एशियाई चैंपियनशिप-2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया। फिलहाल वह भोपाल स्थित मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी में अपने खेल को और निखार रही हैं।