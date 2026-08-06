Jaipur News: गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटर्स का होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में जेडीए

जयपुर। गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों की वैधता और नियमों की पालना की जांच अब संयुक्त रूप से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को जेडीए मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि जेडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम क्षेत्र का विस्तृत सर्वे करेगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए जाएंगे और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।