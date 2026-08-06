Rajasthan Rain Update : राजस्थान के इन संभागों में 7 से 10 अगस्त को भारी/अतिभारी बारिश की संभावना, 15 से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई कही कही पर भारी, अति भारी वर्षा भी दर्ज के गई। राजस्थान में बीते सप्ताह के दौरान दीर्घावधि वर्षा के औसत से 26 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में वर्षा की स्थिति निम्न प्रकार है-

पिछले सप्ताह के दौरान वर्षा : 31 जुलाई- 06 अगस्त 2026

राज्य - वास्तविक वर्षा (MM) - सामान्य वर्षा (MM) - सामान्य से विचलन (फीसदी) राजस्थान - 28.1 - 37.8 - -26

पूर्वी राजस्थान - 38.9 - 53.3 - -27

पश्चिमी राजस्थान - 19.4 - 25.4 - -24 ।