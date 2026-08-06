Ashok Gehlot : ‘पक्षपात की राजनीति है…’, अशोक गहलोत बोले- कांग्रेस विधायकों से सौतेला व्यवहार कर रही है भाजपा सरकार

Ashok Gehlot : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने आज सीएम भजनलाल व राजस्थान सरकार पर जमकर हमला किया। राजस्थान सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा भाजपा सरकार को समझना चाहिए जिन विधानसभा क्षेत्रों में BJP विधायक नहीं है, वहां भी जनता रहती है। भाजपा सरकार के लिए सिर्फ भाजपा विधायक और कार्यकर्ता ही जनता हैं। यह लोकतंत्र नहीं, पक्षपात की राजनीति है। मुख्यमंत्री को अविलंब इस पर संज्ञान लेकर विभाग को न्यायपूर्ण कार्य करने के उचित निर्देश देने चाहिए।