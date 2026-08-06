7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Ashok Gehlot : ‘पक्षपात की राजनीति है…’, अशोक गहलोत बोले- कांग्रेस विधायकों से सौतेला व्यवहार कर रही है भाजपा सरकार

Ashok Gehlot : राजस्थान सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा भाजपा सरकार को समझना चाहिए जिन विधानसभा क्षेत्रों में BJP विधायक नहीं है, वहां भी जनता रहती है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 06, 2026

Rajasthan Ashok Gehlot BJP government treating Congress MLAs step motherly

Rajasthan : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत। फाइल फोटो - ANI

Ashok Gehlot : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने आज सीएम भजनलाल व राजस्थान सरकार पर जमकर हमला किया। राजस्थान सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा भाजपा सरकार को समझना चाहिए जिन विधानसभा क्षेत्रों में BJP विधायक नहीं है, वहां भी जनता रहती है। भाजपा सरकार के लिए सिर्फ भाजपा विधायक और कार्यकर्ता ही जनता हैं। यह लोकतंत्र नहीं, पक्षपात की राजनीति है। मुख्यमंत्री को अविलंब इस पर संज्ञान लेकर विभाग को न्यायपूर्ण कार्य करने के उचित निर्देश देने चाहिए।

कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेशभर में सड़कों की स्थिति बेहतर करने के लिए हर विधानसभा सीट के साथ समान व्यवहार करते हुए बजट घोषणा कर प्रत्येक क्षेत्र को सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे, चाहे विधायक किसी भी दल का रहा हो, क्योंकि हमारी प्राथमिकता जनता का हित था।

अशोक गहलोत ने कहा लेकिन भाजपा सरकार ने जनता के साथ धोखा करते हुए बजट घोषणा में प्रत्येक विधानसभा के स्थान पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपए एकमुश्त की घोषणा की। इस घोषणा के समय जो आशंका विधायकों एवं जनता के मन में थी, वो सच साबित हुई।

खुलकर भेदभाव का रास्ता अपनाया, जिसका एक उदाहरण है सीकर

भाजपा सरकार ने बजट में हर विधानसभा क्षेत्र की जगह सिर्फ भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़ की घोषणा कर खुलकर भेदभाव का रास्ता अपनाया है, जिसका सीकर एक उदाहरण है। पूरे प्रदेश से इसी तरह की सूचनाएं मिल रही हैं।

भाजपा सरकार का सौतेला व्यवहार खुलकर आया सामने

अशोक गहलोत ने कहा सीकर जिले में सड़कों को लेकर भाजपा सरकार का सौतेला व्यवहार खुलकर सामने आ गया है। जिले के तीनों भाजपा विधायकों के क्षेत्रों धोद, खंडेला और श्रीमाधोपुर को 31.18 करोड़ रुपए की लागत से 38 सड़क कार्य स्वीकृत हुए, वहीं कांग्रेस विधायकों वाले लक्ष्मणगढ़, सीकर, फतेहपुर, दांतारामगढ़ और नीमकाथाना को एक रुपया तक नहीं मिला।

CM भजनलाल अविलंब संज्ञान लें, तुरंत उचित निर्देश दें

अशोक गहलोत ने कहा भाजपा सरकार के लिए सिर्फ भाजपा विधायक और कार्यकर्ता ही जनता हैं। यह लोकतंत्र नहीं, पक्षपात की राजनीति है। मुख्यमंत्री भजनलाल को अविलंब इस पर संज्ञान लेकर विभाग को न्यायपूर्ण कार्य करने के उचित निर्देश देने चाहिए।

Ajmer Jail : अजमेर जेल से 2 महिला बंदियों को चुपचाप बाहर ले जाने का मामला, जेलर व प्रहरी पर एफआईआर दर्ज

ये भी पढ़ें
ajmer jail mahila sudhar grah prisoners silently out jailer and guard fir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 09:41 pm

Published on:

06 Aug 2026 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ashok Gehlot : ‘पक्षपात की राजनीति है…’, अशोक गहलोत बोले- कांग्रेस विधायकों से सौतेला व्यवहार कर रही है भाजपा सरकार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्रिक्स बैठक : जयपुर में पीयूष गोयल बोले- BRICS में निवेश, AI और क्वांटम टेक से बढ़ेंगे रोजगार के मौके

Piyush Goyal
जयपुर

Rajasthan Rain Update : राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, कई जिलों में 8-10 अगस्त को तेज बारिश की प्रबल संभावना

Monsoon active Rajasthan 8 to 10 August heavy rain strong possibility
जयपुर

Handloom Day : सीएम भजनलाल ने कहा, राजस्थान अपनी हथकरघा कारीगरी के लिए विश्व में फेमस, शोरूम से खरीदे उत्पाद

CM Bhajanlal says Rajasthan is world famous for its handloom craftsmanship
जयपुर

असहमति के अधिकार की रक्षा ही लोकतंत्र की असली ताकत

democracy
ओपिनियन

भाजपा के लिए समय रहते संभलने की चेतावनी

bjp
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.