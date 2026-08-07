जिपं सदस्य, अध्यक्ष बना तो ठगों को थमाया संस्था का बैंक खाता

चार्टड एकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से 21.05 करोड़ रुपए की साइबर ठगी में शामिल शाजापुर का जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार मालवीय इस धंधे का पुराना खिलाड़ी निकाला है। विजयवर्गीय के अलावा जगदीश साइबर ठगी की 11 और वारदातों में शामिल है। महाराष्ट्र पुलिस भी उसकी तलाश में है। भाजपा नेता और साइबर ठगों का स्पीलर सेल जगदीश अब अपनी करतूतों का पुलंदा खोल रहा है। उसने खुलासा किया कि शाजापुर की सर्वकन्या अनूसूचितजाति, जनजाति संगठन से जुडा है। यह संगठन करीब 12 साल पुराना है। फौज से रिटायर होने के बाद भाजपा का झंडा थामकर जिला पंचायत सदस्य बना। पिछले साल सर्वकन्या अनुसूचित जाति,जनजाति संगठन का अध्यक्ष बन गया तो संगठन के फैसले लेने लगा। इस संगठन का निजी बैंक में करंट खाता है। मुखिया की कुर्सी पर बैठकर संगठन के बैंक खाते का नेट बैंकिंग उसके हाथ में आ गया। साइबर ठगी में इन दिनों करंट एकाउंट की खपत ज्यादा है तो साइबर ठगों को म्यूल खाता मुहैया कराने वालों ने उससे सौदा किया।