धनिया-हल्दी-मिर्च पाउडर नहीं, आप खा रहे लकड़ी का बुरादा ! खरीदने से पहले चेक करें ये 5 बातें

डॉ. मनीष शर्मा, मेडिसिन विभाग जीआरएमसी का कहना है कि मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाले मसालों का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसानदायक हो सकता है। इनमें मिलाए जाने वाले कृत्रिम रंग, धूल-मिट्टी, स्टार्च, रसायन या अन्य अशुद्धियां शरीर में विषैले प्रभाव पैदा कर सकती हैं। इनके सेवन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, एलर्जी और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक दूषित मसालों का सेवन करने से लिवर और किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उपभोक्ताओं को पैकेटबंद मसाले लेते समय लाइसेंस, गुणवत्ता चिह्न, पैकिंग और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचनी चाहिए।