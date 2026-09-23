BJP के दो सांसद आमने-सामने, ज्योतिरादित्य सिंधिया-भारत सिंह कुशवाहा की अंदरूनी रार फिर आई सामने

घटना इसलिए भी राजनीतिक मायने रखती है क्योंकि ग्वालियर भाजपा में सिंधिया और सांसद भारत सिंह कुशवाह के बीच राजनीतिक दूरी की चर्चाएं लंबे समय से चलती रही है। अलग-अलग मौकों पर विकास कार्यों, स्थानीय कार्यक्रमों और शहर में राजनीतिक सक्रियता को लेकर दोनों खेमों की अलग-अलग सक्रियता दिखाई देती रही है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज का मुद्दा भी इसका एक उदाहरण रहा, जहां सांसद भारत सिंह कुशवाह ने जीडीसीए को लीज दिए जाने का विरोध किया था, उसके बाद भी भाजपा नेताओं ने सिंधिया का साथ दिया और लीज बढ़ गई। और सांसद को इस मुद्दे पर हार हुई।