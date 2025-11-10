Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: दो बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत, भड़के लोगों ने किया चक्काजाम

CG News: राजधानी रायपुर के हीरापुर इलाके में गड्ढे में गिरने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद भड़के लोगों ने रिंग रोड नंबर-2 में चक्काजाम कर दिया..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 10, 2025

accident two child death

भड़के लोगों ने रायपुर के हीरापुर चौक में चक्काजाम किया ( Photo - Patrika )

CG News: शहर के हीरापुर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां प्राइवेट प्लॉट में निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर दो बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। ( CG News ) भड़के स्थानीय लोगों सड़क पर उतर आए और रिंग रोड नंबर-2 को जाम कर कर दिया। जिसके चलते रिंगे रोड में करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया।

CG News: खेलते-खेलते गिर गए गड्ढे में

जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे, तभी दो मासूम उस गड्ढे के पास पहुंच गए और खेलते-खेलते अचानक फिसलकर गड्ढे में गिर गए। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने मौत की पुलिस की।

हादसे के बाद चक्काजाम

हादसे के बाद भड़के लोगों ने रिंग रोड नंबर 1 को जाम कर दिया। प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस गड्ढे की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से दो मासूमों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके का माहौल बेहद गमगीन है। मृत बच्चों के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 03:07 pm

Published on:

10 Nov 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: दो बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत, भड़के लोगों ने किया चक्काजाम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी… सभी जिलों में तेजी से गिरा पारा, अगले तीनों के लिए अलर्ट

CG Weather News, CG Cold Wave
रायपुर

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष अ​मित बघेल की तलाश तेज, पुलिस ने आधी रात कई इलाकों दी दबिश

amit baghel, CG News
रायपुर

कभी भी जारी हो सकती है IPS अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी लिस्ट! तैयार हो रही सूची

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
रायपुर

CG Vyapam: परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने पर गेट से कूदी युवती, मची खलबली

CG Vyapam exam
रायपुर

CG News: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा निःशुल्क कोचिंग सुविधा, बस करना होगा ये क्यूआर कोड स्कैन

CG News: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा निःशुल्क कोचिंग सुविधा, बस करना होगा ये क्यूआर कोड स्कैन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.