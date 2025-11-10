CG News: दो बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत, भड़के लोगों ने किया चक्काजाम

हादसे के बाद भड़के लोगों ने रिंग रोड नंबर 1 को जाम कर दिया। प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस गड्ढे की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से दो मासूमों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके का माहौल बेहद गमगीन है। मृत बच्चों के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।