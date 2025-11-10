CG News: दो बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत, भड़के लोगों ने किया चक्काजाम

भड़के लोगों ने रायपुर के हीरापुर चौक में चक्काजाम किया ( Photo - Patrika )
CG News: शहर के हीरापुर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां प्राइवेट प्लॉट में निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर दो बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। ( CG News ) भड़के स्थानीय लोगों सड़क पर उतर आए और रिंग रोड नंबर-2 को जाम कर कर दिया। जिसके चलते रिंगे रोड में करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया।
जिस जगह यह हादसा हुआ है वहां बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे, तभी दो मासूम उस गड्ढे के पास पहुंच गए और खेलते-खेलते अचानक फिसलकर गड्ढे में गिर गए। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने मौत की पुलिस की।
हादसे के बाद भड़के लोगों ने रिंग रोड नंबर 1 को जाम कर दिया। प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस गड्ढे की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से दो मासूमों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके का माहौल बेहद गमगीन है। मृत बच्चों के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
