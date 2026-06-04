मरीजों की जान के साथ खिलवाड़! ड्यूटी के दौरान नशे में मिला शराबी डॉक्टर, इलाज के समय करता रहा बदतमीजी

Doctor on Duty Drunk: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केशकाल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शैलेंद्र भोयर पर शराब के नशे में ड्यूटी करने और मरीज का इलाज करने से इंकार करने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि विरोध करने पर डॉक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। बीएमओ ने बताया कि डॉक्टर के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं और मामले में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।