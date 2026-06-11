मानसून से पहले केशकाल घाटी में ट्रैफिक संकट! घंटों फंसे रहते है लोग, आगे और बढ़ सकती है परेशानी

Keshkal Ghat Monsoon Alert: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की केशकाल घाटी में गुरुवार सुबह लगा मेगा जाम यात्रियों और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का कारण बन गया। नेशनल हाईवे-30 पर करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई, जिससे लोगों को घंटों तक सड़क पर फंसे रहना पड़ा। भारी वाहनों का दबाव, संकरी सड़क और यातायात अव्यवस्था के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। खास बात यह है कि मानसून शुरू होने से पहले ही यह हालात सामने आए हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में जाम और यातायात संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।