Pre-Monsoon बारिश से रायपुर को राहत, अगले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून

Pre-Monsoon Rain in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोमवार देर रात हुई तेज प्री-मानसून बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और अगले तीन दिनों में इसके छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। वहीं 11 जून से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने के संकेत दिए