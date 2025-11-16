Patrika LogoSwitch to English

CG News: जल संसाधन विभाग में अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को, बिलासपुर में 38,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल

CG News: जल संसाधन विभाग के अमीन पदों पर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित 16 जिलों में आयोजित होगी। बिलासपुर में 38,000 परीक्षार्थी 126 केन्द्रों में परीक्षा देंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 16, 2025

अमीन पदों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को (photo source- Patrika)

अमीन पदों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को (photo source- Patrika)

CG News: जल संसाधन विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती की परीक्षा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ आयोजित होगी। इसमें सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अकेले बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी 126 केन्द्रों में शामिल होकर परीक्षा देंगे। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी।

निर्धारित समय से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुबह 11.30 बजे तक अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े और सीमित जेवर पहनने की सलाह दी गई है।

CG News: फुल स्लीव शर्ट, जैकेट, गहरे रंग के कपड़े, मोटे तलवे वाले जूते, हाई हील, बड़े बटन युक्त कपड़े व काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। साधारण स्वेटर बिना पॉकेट के पहनने की अनुमति होगी। स्वेटर भी हल्के रंग के होने चाहिए। महिला अभ्यर्थियों को भारी जेवर पहनने की अनुमति नहीं होगी।

