CG News: जल संसाधन विभाग में अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को, बिलासपुर में 38,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल

CG News: फुल स्लीव शर्ट, जैकेट, गहरे रंग के कपड़े, मोटे तलवे वाले जूते, हाई हील, बड़े बटन युक्त कपड़े व काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। साधारण स्वेटर बिना पॉकेट के पहनने की अनुमति होगी। स्वेटर भी हल्के रंग के होने चाहिए। महिला अभ्यर्थियों को भारी जेवर पहनने की अनुमति नहीं होगी।