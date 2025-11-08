CGPSC 2024: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साक्षात्कार 10 नवम्बर से, 643 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

CGPSC 2024: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साक्षात्कार 10 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से इसकी सूचना भी कुछ दिन पहले जारी कर दी गई थी। आयोग की ओर से 17 विभागों के कुल 246 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जून 2025 में किया था।