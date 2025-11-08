Patrika LogoSwitch to English

CGPSC 2024: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साक्षात्कार 10 नवम्बर से, 643 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

CGPSC 2024: 643 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हाकिंत किया गया है। साक्षात्कार के लिए चिन्हाकिंत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पहले निर्धारित पाली में होगा।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 08, 2025

CGPSC 2024: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साक्षात्कार 10 नवम्बर से, 643 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

CGPSC 2024: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साक्षात्कार 10 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से इसकी सूचना भी कुछ दिन पहले जारी कर दी गई थी। आयोग की ओर से 17 विभागों के कुल 246 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जून 2025 में किया था।

परीक्षा परिणाम के आधार पर 643 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हाकिंत किया गया है। साक्षात्कार के लिए चिन्हाकिंत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पहले निर्धारित पाली में होगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में समिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साक्षात्कार 10 नवंबर से

आयोग के अनुसार, साक्षात्कार 10 से 20 नवंबर तक आयोजित होगा। साक्षात्कार का आयोजन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय, नवा रायपुर (नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर) में किया जाएगा।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC 2024: राज्य सेवा परीक्षा 2024 के साक्षात्कार 10 नवम्बर से, 643 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

