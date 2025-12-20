Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट

रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें (Photo Patrika)
Train Cancelled: रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत डोंगरगढ़ पर परिचालन क्षमता में वृद्धि एवं संरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अप अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण से संबंधित प्री नॉन-इंटरलॉकिंग ( दिनांक 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक) एवं नॉन इंटरलॉकिंग (27 दिसंबर 2025) को कार्य किया जाएगा।
01 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 26 दिसंबर 2025 को
10 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 27 दिसंबर 2025 को
09 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 28 दिसंबर 2025 को
01 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 29 दिसंबर 2025 को
परिचालन प्रभावित रहेगा।
01) गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू, दुर्ग से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी ।
02) गाड़ी संख्या 68743 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू, गोंदिया से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
03) गाड़ी संख्या 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू, इतवारी से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
04) गाड़ी संख्या 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू, गोंदिया से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
05) गाड़ी संख्या 68709 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू, रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
06) गाड़ी संख्या 68711 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
07) गाड़ी संख्या 68713 गोंदिया– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू, गोंदिया से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
08) गाड़ी संख्या 68714 मेमू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी– बालाघाट मेमू, इतवारी से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
09) गाड़ी संख्या 68715 बालाघाट– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू, बालाघाट से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
10) गाड़ी संख्या 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू, इतवारी से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
11) गाड़ी संख्या 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू, गोंदिया से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
12) गाड़ी संख्या 68710 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ से दिनांक 29.12.25 को रद्द रहेगी।
13) गाड़ी संख्या 68729 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू, रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
14) गाड़ी संख्या 68730 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
15) गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू, गोंदिया से दिनांक 26.12.25 को रद्द रहेगी।
16) गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू, झारसुगुड़ा से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
17) गाड़ी संख्या 58205 रायपुर– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर, रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
18) गाड़ी संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–रायपुर पैसेंजर, इतवारी से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
19) गाड़ी संख्या 68721 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
20) गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू डोंगरगढ़ से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।
21) गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया–रायपुर मेमू गोंदिया से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।
रद्द रहने वाली गाड़ियों में रायपुर रेल मंडल के रायपुर एवं दुर्ग की 11 गाड़ियां रद्द रहेगी। एवं नागपुर रेल मंडल के गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ( इतवारी) बालाघाट, डोंगरगढ़ की 10 गाड़ियां रद्द रहेगी।
1) दिनांक 27.12. 25 को गाड़ी संख्या 68705 रायपुर–डोंगरगढ़ (मेमू) को दुर्ग में आंशिक समापन किया जाएगा तथा यह गाड़ी दुर्ग–डोंगरगढ़ के मध्य रद्द रहेगी।
2) दिनांक 27.12.25 को गाड़ी संख्या 68706 डोंगरगढ़–बिलासपुर (मेमू/पैसेंजर) को दुर्ग से आंशिक प्रारंभ किया जाएगा तथा यह गाड़ी डोंगरगढ़–दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी।
यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेल वन ऐप, 139, पूछताछ सेवा, एनटीईएस अथवा नजदीकी रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर लें।
