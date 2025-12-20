20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट

Train Cancelled: रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत डोंगरगढ़ पर परिचालन क्षमता में वृद्धि एवं संरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अप अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण से संबंधित प्री नॉन-इंटरलॉकिंग ( दिनांक 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक) एवं नॉन इंटरलॉकिंग (27 दिसंबर 2025) को कार्य किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 20, 2025

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट

रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें (Photo Patrika)

Train Cancelled: रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत डोंगरगढ़ पर परिचालन क्षमता में वृद्धि एवं संरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अप अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण से संबंधित प्री नॉन-इंटरलॉकिंग ( दिनांक 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक) एवं नॉन इंटरलॉकिंग (27 दिसंबर 2025) को कार्य किया जाएगा।

01 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 26 दिसंबर 2025 को

10 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 27 दिसंबर 2025 को

09 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 28 दिसंबर 2025 को

01 मेमू पैसेंजर यात्री गाड़ी का 29 दिसंबर 2025 को
परिचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द होने वाली गाड़ियों का विवरण

01) गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू, दुर्ग से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी ।

02) गाड़ी संख्या 68743 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू, गोंदिया से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

03) गाड़ी संख्या 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू, इतवारी से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

04) गाड़ी संख्या 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू, गोंदिया से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

05) गाड़ी संख्या 68709 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू, रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

06) गाड़ी संख्या 68711 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

07) गाड़ी संख्या 68713 गोंदिया– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू, गोंदिया से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

08) गाड़ी संख्या 68714 मेमू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी– बालाघाट मेमू, इतवारी से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

09) गाड़ी संख्या 68715 बालाघाट– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू, बालाघाट से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

10) गाड़ी संख्या 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू, इतवारी से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

11) गाड़ी संख्या 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू, गोंदिया से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

12) गाड़ी संख्या 68710 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ से दिनांक 29.12.25 को रद्द रहेगी।

13) गाड़ी संख्या 68729 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू, रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

14) गाड़ी संख्या 68730 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

15) गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू, गोंदिया से दिनांक 26.12.25 को रद्द रहेगी।

16) गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू, झारसुगुड़ा से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

17) गाड़ी संख्या 58205 रायपुर– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर, रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

18) गाड़ी संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–रायपुर पैसेंजर, इतवारी से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

19) गाड़ी संख्या 68721 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू रायपुर से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

20) गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू डोंगरगढ़ से दिनांक 27.12.25 को रद्द रहेगी।

21) गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया–रायपुर मेमू गोंदिया से दिनांक 28.12.25 को रद्द रहेगी।

रद्द रहने वाली गाड़ियों में रायपुर रेल मंडल के रायपुर एवं दुर्ग की 11 गाड़ियां रद्द रहेगी। एवं नागपुर रेल मंडल के गोंदिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ( इतवारी) बालाघाट, डोंगरगढ़ की 10 गाड़ियां रद्द रहेगी।

गंतव्य से पहले समाप्त की जाने वाली गाड़ियां

1) दिनांक 27.12. 25 को गाड़ी संख्या 68705 रायपुर–डोंगरगढ़ (मेमू) को दुर्ग में आंशिक समापन किया जाएगा तथा यह गाड़ी दुर्ग–डोंगरगढ़ के मध्य रद्द रहेगी।

2) दिनांक 27.12.25 को गाड़ी संख्या 68706 डोंगरगढ़–बिलासपुर (मेमू/पैसेंजर) को दुर्ग से आंशिक प्रारंभ किया जाएगा तथा यह गाड़ी डोंगरगढ़–दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेल वन ऐप, 139, पूछताछ सेवा, एनटीईएस अथवा नजदीकी रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 05:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रेलवे ने रद्द की 21 ट्रेनें, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार

छत्तीसगढ़ के वीर बच्चों को मिलेगा राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की 2026 की आधिकारिक छुट्टी सूची

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नई तहसील की अधिसूचना जारी, 42 गांव के लोगों को होगा फायदा, सीमाएं तय

Chhattisgarh News, CG Indrawati Bhawan
रायपुर

कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा

CG Politics: कानून-व्यवस्था पर बघेल के सवाल पर डिप्टी CM साव का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ को भय में रखा...(photo-patrika)
रायपुर

CG Investment: बस्तर संभाग में 21 फीसदी तक निवेश होने की संभावना, 43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार

43 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.